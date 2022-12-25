地方公職人員假日宣誓就職　內政部：近20年來第一次

▲蔣萬安市府宣誓就職典禮 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022年九合一當選人於25日宣誓就職，包括直轄市長、直轄市議員、縣(市)長、縣(市)議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長及區民代表等8類，共計3,200多人，並同時選出正、副議長（主席）。內政部指出，本屆是近20年來民選地方公職人員首度在假日宣誓就職，彰顯為民服務不分平假日的精神。

內政部表示，除村(里)長因不適用宣誓條例規定無須宣誓外，11月26日九合一選舉及12月18日嘉義市長重行選舉的當選人，均需在今日宣誓就職。為協助地方順利完成宣誓就職及交接，行政院及內政部等中央部會共派出44人至地方政府及議會執行直轄市長、縣(市)長及直轄市議員、縣(市)議員的監誓、監交工作，並向各位當選人傳達中央誠摯的恭賀與祝福，也期許各當選人自宣誓就職起，善盡職責為民眾福祉打拚。

內政部說明，今日除了是民選地方公職人員的宣誓就職日外，也是地方議會正、副議長全面改選的日子，至於選舉結果，在議長部分，民進黨籍4人，國民黨籍15人，無黨籍3人，男性17人，女性5人，新任7人，連任15人；副議長部分，民進黨籍2人，國民黨籍14人，親民黨籍1人，無黨籍5人，男性18人，女性4人，新任10人，連任12人。