虎尾垃圾場起火濃煙遮天...空拍驚悚畫面曝　警消馳援撲滅中

▲虎尾垃圾場火警，火勢延燒迅速，濃煙相當大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮垃圾場今（24）日16時許突然起火燃燒，雲林縣消防局獲報後派遣警消馳援滅火，民眾拍下火光畫面上傳臉書社團「火光烈焰、濃煙竄天」。虎尾鎮長丁學忠迅速掌握情況，受訪表示目前警消弟兄迅速救災中，推測應為沼氣因素引燃，加上風勢大燒迅速，呼籲民眾緊閉門窗以免受空污影響。

▲虎尾垃圾場火警，火勢延燒迅速。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人讚出來）

雲林縣消防局16時47分接獲報案，指虎尾鎮公所垃圾掩埋場起火燃燒，派遣虎尾分隊各式救災車輛5輛，消防10人前往搶救，虎尾鎮公所清潔隊亦立即調派挖土機前往協助滅火並同步通報環保局，現場由第二大隊大隊長沈俊興指揮，燃燒面積初估約500平方公尺。

▲虎尾垃圾場火警，濃煙相當大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮長丁學忠迅速掌握現場狀況，受訪表示，起火原因不排除沼氣自燃，消防弟兄正極力於現場撲滅火勢，呼籲民眾緊閉門窗避免遭空污影響，也不要前往附近觀看以免影響救災，請民眾不要擔心。

▲虎尾垃圾場火警，濃煙相當大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾垃圾場火警，火勢延燒迅速。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人讚出來）

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