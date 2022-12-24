燈海星空年味濃　太平老街萬燈閃耀...拉開兔年燈會序幕

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所為迎接兔年的到來，特地舉辦太平老街燈籠點燈活動為兔年燈會系列活動拉開序幕。今年斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君等人同台熱鬧點燈。

▲六太平老街燈海藝術美景，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君等人同台熱鬧點燈。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所佈置萬盞燈籠裝置藝術，受到各界好評觀光人數顯著成長，不少外縣市觀光客更是慕名而來拍照打卡，上萬盞燈籠整齊懸掛在斗六太平老街，晚上點亮夜空的「星空燈海」；燈區規劃從太平老街燈區、中華路燈區綿延至中正路新興宮廟前路段，讓老街充滿熱鬧非凡的年節氣息。

▲燈區規劃從太平老街燈區、中華路燈區綿延至中正路新興宮廟前路段，讓老街充滿熱鬧非凡的年節氣息。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，太平老街燈籠結合斗六市內國民中學、國民小學在校學生，每一顆燈籠都是斗六學子們的精心創作，透過手繪燈籠呈現各式各樣的畫風，更襯托出斗六活力、熱情與藝文之力讓老街充滿濃濃年味。

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