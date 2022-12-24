　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

燈海星空年味濃　太平老街萬燈閃耀...拉開兔年燈會序幕

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所為迎接兔年的到來，特地舉辦太平老街燈籠點燈活動為兔年燈會系列活動拉開序幕。今年斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君等人同台熱鬧點燈。

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

六太平老街燈海藝術美景，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君等人同台熱鬧點燈。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所佈置萬盞燈籠裝置藝術，受到各界好評觀光人數顯著成長，不少外縣市觀光客更是慕名而來拍照打卡，上萬盞燈籠整齊懸掛在斗六太平老街，晚上點亮夜空的「星空燈海」；燈區規劃從太平老街燈區、中華路燈區綿延至中正路新興宮廟前路段，讓老街充滿熱鬧非凡的年節氣息。

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲燈區規劃從太平老街燈區、中華路燈區綿延至中正路新興宮廟前路段，讓老街充滿熱鬧非凡的年節氣息。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，太平老街燈籠結合斗六市內國民中學、國民小學在校學生，每一顆燈籠都是斗六學子們的精心創作，透過手繪燈籠呈現各式各樣的畫風，更襯托出斗六活力、熱情與藝文之力讓老街充滿濃濃年味。

▲斗六市公所攜手市內18所國中小學子們彩繪每一顆燈籠，共同打造斗六太平老街燈海藝術美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►斗六網紅蛋糕店刮耶誕風　切開超精緻聖誕樹竟有五種甜點

►雲林暴力集團首謀新科鄉代裁定羈押　無法宣誓的他將喪失這個資格

►給監護孩子未來和希望　張麗善用選舉補貼款幫存人生第一個5萬

►光籟太陽卡傳播溫暖　西螺福興宮捐助文昌棒球隊餐費　

►雲林惡煞砍人案黑勢力曝光　集團首謀落網...竟是新科麥寮鄉代表

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
小心喝成食道癌！「4個喝湯習慣」醫搖頭：飯湯別一起吃
快訊／小甜甜遭爆夫妻倆已分居　經紀人發聲了
快訊／小甜甜老公「逆風挺教會」！發聲表立場
美國冷爆！水龍頭一開「自來水秒變冰柱」
快訊／雲林垃圾場起火濃煙遮天　空拍驚悚畫面曝
兵馬俑剛挖出竟是「血腦袋」　畫面嚇壞網友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中部淨零大聯盟成立　4方向3共同打造「淨零城市｣

諸羅山盃少棒賽南郭國小林浚騰完投　學校打擊場動工拚升級

義大職能治療系產學開發「混合實境復健系統」　將推廣至長照中心

錄取不到1成！1982人考台中清潔隊「逾半大學學歷」　還有31碩士

燈海星空年味濃　太平老街萬燈閃耀...拉開兔年燈會序幕

立委爭取近5千萬補助台東高中原民多功能學習中心　今正式落成

環球科大結合斗六親子館週年慶　家扶兒童齊聚迎接聖誕鐘聲

斗六網紅蛋糕店刮耶誕風　切開超精緻聖誕樹竟有五種甜點

雲林區漁會烏魚子評鑑頒獎　箔子寮漁村熱鬧滾滾

耶誕寒冬報平安　南消新化果菜市場防火安全宣導

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

三寶遇車道壅塞凍未條　跨槽化線＋倒車下交流道

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

42公斤汪追老鼠扭到腳　爸無奈抱起扛5層樓回家

中部淨零大聯盟成立　4方向3共同打造「淨零城市｣

諸羅山盃少棒賽南郭國小林浚騰完投　學校打擊場動工拚升級

義大職能治療系產學開發「混合實境復健系統」　將推廣至長照中心

錄取不到1成！1982人考台中清潔隊「逾半大學學歷」　還有31碩士

燈海星空年味濃　太平老街萬燈閃耀...拉開兔年燈會序幕

立委爭取近5千萬補助台東高中原民多功能學習中心　今正式落成

環球科大結合斗六親子館週年慶　家扶兒童齊聚迎接聖誕鐘聲

斗六網紅蛋糕店刮耶誕風　切開超精緻聖誕樹竟有五種甜點

雲林區漁會烏魚子評鑑頒獎　箔子寮漁村熱鬧滾滾

耶誕寒冬報平安　南消新化果菜市場防火安全宣導

「二刀流是很大挑戰」　宋晟睿想去日本打亞冠賽

守不住復出的蘇翊傑？T1首位本土大三元球員：經驗擺在我前面

北韓改建西海衛星發射場　擬發射「更強大」火箭

屁孩狗把家弄超亂！等馬麻回來後「裝無辜躲牆角」　挨連環砲攻擊

小甜甜遭爆夫妻已分居！　老公逆風挺教會...經紀人發聲了

春節必看神片《嚦咕嚦咕新年財》年後就下架！　Netflix一月完整片單公開

小心喝成食道癌！「4個喝湯習慣」醫搖頭了：飯湯別一起吃

中部淨零大聯盟成立　4方向3共同打造「淨零城市｣

諸羅山盃少棒賽南郭國小林浚騰完投　學校打擊場動工拚升級

35歲蘇翊傑復出首秀令人驚艷　自嘲以為3分鐘就會抽筋退場

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

地方熱門新聞

彰化「包公」廟　庇佑傳奇神蹟曝

林依婷發聲明：還給父親一個清白

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

有補助！　桃園開放公家單位認養流浪動物

萌狗離家車道上亂竄 女警「逮捕」帶返所助尋飼主

鄭文燦最後上班日向同仁「珍重再見」

「搖滾耶誕演唱會」

戰警所長兩日緝獲700公克毒咖包

消防聖誕老公公來了！

白河警全力取締改裝噪音車輛

正妹科長捐肝救父台北馬仍完賽

1982人考台中清潔隊！來了31碩士

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

台南市公布第16批酒駕累犯名單

更多熱門

相關新聞

環球科大結合斗六親子館！家扶兒童齊迎聖誕

環球科大結合斗六親子館！家扶兒童齊迎聖誕

雲林斗六親子館週年慶今（24）日舉辦「大手牽小手、迎聖誕、愛相傳」慶祝活動，由親子館教師設計狂歡聖誕節、帽出驚喜、聖誕有你及雪人愛拍照等溫馨且動感的活動，再加上環球科大幼保系學生志工協助，邀請10多組雲林家扶中心的家長與孩子們一同迎接聖誕鐘聲，一同度過充滿愛與關懷的聖誕佳節。

斗六蛋糕店刮耶誕風！切開聖誕樹竟有5種甜點

斗六蛋糕店刮耶誕風！切開聖誕樹竟有5種甜點

西螺福興宮冬令營開搶　家長小孩寒風中等候3小時

西螺福興宮冬令營開搶　家長小孩寒風中等候3小時

給監護孩子未來和希望　張麗善用選舉補貼款幫存錢

給監護孩子未來和希望　張麗善用選舉補貼款幫存錢

雲林暴力集團首謀新科鄉代羈押

雲林暴力集團首謀新科鄉代羈押

關鍵字：

斗六市太平老街雲林燈海林聖爵斗六市公所

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

小甜甜不忍了「原諒不是7次而是77次」！

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜爆讓「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

小甜甜「理念不合」退教會！

「我雞雞翹起來了」　老師上網課被兒子亂入

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

快訊／亞洲統神創戰隊

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面