　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流日男離家失蹤　猛警果園找到人直接「揹回家」

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警於果園尋獲直接「揹下來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警果園中尋獲直接「揹下來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局東和派出所21日接獲一名男子急匆匆案，向警方表示老父親在一早8點徒步離家，已多時未歸，從不曾離家這麼久，且父親患有帕金森氏症，言語表達能力不佳、且行動遲緩，且容易產生空間迷失，因無攜帶連絡電話無法聯繫，面對寒流來襲恐發生意外，急忙報警協尋。

東和派出所所長吳俊麟確認報案人所提供的失蹤老翁相關資料後，立即派員調閱路口監視器，確認老翁行走方向最後斷點，並與家屬一同分散於周遭竹林及果園內展開地毯式搜索，所幸於當日下午14時許在果園中央找到癱軟坐地的蔡姓老翁，所長吳俊麟與家屬合力將老翁揹出果園，檢視老翁健康無礙，才由家屬帶回家照護，期間家屬不斷向警方致謝。

東和派出所所長吳俊麟表示，本案失蹤人口為八旬長輩，又因近日恰逢寒流南下，擔心沒有及時尋獲恐會發生不測，經全力搜索順利尋獲失蹤老翁，所幸老翁健康狀況良好，避免一件憾事發生。

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警於果園尋獲直接「揹下來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警於果園尋獲老翁鞋子已脫落、腳部冰冷，幸無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林暴力集團首謀新科鄉代裁定羈押　無法宣誓的他將喪失這個資格

►人美心美！　新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

►雲林縣長張麗善鬆口小內閣佈局　「這4個處」首長微調

►雲林惡煞砍人案黑勢力曝光　集團首謀落網...竟是新科麥寮鄉代表

►光籟太陽卡傳播溫暖　西螺福興宮捐助文昌棒球隊餐費　

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
博士也來了！「扛30公斤」搶郵局鐵飯碗　錄取率僅7.97%
大陸多位名人病逝！訃告密集式發出　張藝謀心痛發聲了
上士砲長騙嫩女兵「躲空拍機」　草叢內性侵
已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」　夫妻行房另標符號
快訊／震撼彈！　陸淑美放棄提名退選議長
小甜甜爆私生活有狀況「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽　小組長出聲
台中議會史第1人！她2度確診明天要投票　急設專用票匭
郭台銘當選總統唯一機會曝！　名嘴爆「僅這3人」不怕得罪侯友宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

成史上第一遭！嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演未走完全程

寒流日男離家失蹤　猛警果園找到人直接「揹回家」

環警監聯合稽查　白河警全力取締改裝噪音車輛

消防聖誕老公公來了！　 防災減災平安YA

戰警所長兩日緝獲700公克毒咖包　南警掃蕩毒品再立功

妻罹癌離世　張吉村捐贈緊急醫療專車造福往來機場旅人

打造南市競速溜冰培訓基地　黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

「搖滾耶誕演唱會」　永華市政中心西側廣場熱鬧開唱

樹德企業半山夢工廠開幕　50周年廠慶全館消費滿2千可抽獎

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

成史上第一遭！嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演未走完全程

寒流日男離家失蹤　猛警果園找到人直接「揹回家」

環警監聯合稽查　白河警全力取締改裝噪音車輛

消防聖誕老公公來了！　 防災減災平安YA

戰警所長兩日緝獲700公克毒咖包　南警掃蕩毒品再立功

妻罹癌離世　張吉村捐贈緊急醫療專車造福往來機場旅人

打造南市競速溜冰培訓基地　黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

「搖滾耶誕演唱會」　永華市政中心西側廣場熱鬧開唱

樹德企業半山夢工廠開幕　50周年廠慶全館消費滿2千可抽獎

寒流發威！平安夜氣溫低破10度　北市3人身體不適...2死1命危

陳亭妃發出求救訊號！　王鴻薇聲援：充分曝露民進黨被黑道介入

榮民照護智慧化！馬蘭榮家新系統明年上線　生命徵象隨測隨傳

快訊／救護車執勤小黃不讓　路口猛撞車頭全毀...運將病患同送醫

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

田慎節籲捐血「南半球掉出來了」！網噴鼻血：能捐嗎　釣出本尊

博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

貸1千萬買房！一見職業「中油職員」網喊穩　內行猶豫吐3字

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

路中點燃大龍炮騎士險遭炸　男落寞向警稱：想見前女友

地方熱門新聞

彰化「包公」廟　庇佑傳奇神蹟曝

林依婷發聲明：還給父親一個清白

有補助！　桃園開放公家單位認養流浪動物

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

萌狗離家車道上亂竄 女警「逮捕」帶返所助尋飼主

鄭文燦最後上班日向同仁「珍重再見」

正妹科長捐肝救父台北馬仍完賽

「搖滾耶誕演唱會」

台南市公布第16批酒駕累犯名單

戰警所長兩日緝獲700公克毒咖包

佳里扶輪社捐贈南消三大隊電動車滅火毯

黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

消防聖誕老公公來了！

枋寮940挺午仔魚　「蓮霧午仔魚湯」消費者驚艷

更多熱門

相關新聞

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴

根據內政部警政署統計，台灣老年失蹤人口中有3成來自失智症走失，成為65歲以上長輩安全返家的主要隱憂，有感於搭建協尋守護網絡，對失智病友、有走失之虞長輩而言至關重要，富邦人壽已連續第七年支持中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟）推廣防走失「愛的手鍊」，經委託專業評比機構執行SROI社會投資報酬評估分析，富邦人壽每贊助投入新台幣1元，即產生14.59元的社會價值。

翁「隔櫥窗看世足」照瘋傳　結局暖

翁「隔櫥窗看世足」照瘋傳　結局暖

獨／男離奇失蹤1年半　親弟涉殺人罪聲押

獨／男離奇失蹤1年半　親弟涉殺人罪聲押

男上班後失聯　離奇陳屍野溪

男上班後失聯　離奇陳屍野溪

8旬翁失蹤　愛犬幫搜救奇蹟發生

8旬翁失蹤　愛犬幫搜救奇蹟發生

關鍵字：

斗南警分局失蹤老人東和派出所所長吳俊麟

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜「理念不合」退教會！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

北部火鍋掛招插旗台中公益路　在地人：超勇敢

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面