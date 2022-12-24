寒流日男離家失蹤　猛警果園找到人直接「揹回家」

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警果園中尋獲直接「揹下來」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南警分局東和派出所21日接獲一名男子急匆匆案，向警方表示老父親在一早8點徒步離家，已多時未歸，從不曾離家這麼久，且父親患有帕金森氏症，言語表達能力不佳、且行動遲緩，且容易產生空間迷失，因無攜帶連絡電話無法聯繫，面對寒流來襲恐發生意外，急忙報警協尋。

東和派出所所長吳俊麟確認報案人所提供的失蹤老翁相關資料後，立即派員調閱路口監視器，確認老翁行走方向最後斷點，並與家屬一同分散於周遭竹林及果園內展開地毯式搜索，所幸於當日下午14時許在果園中央找到癱軟坐地的蔡姓老翁，所長吳俊麟與家屬合力將老翁揹出果園，檢視老翁健康無礙，才由家屬帶回家照護，期間家屬不斷向警方致謝。

東和派出所所長吳俊麟表示，本案失蹤人口為八旬長輩，又因近日恰逢寒流南下，擔心沒有及時尋獲恐會發生不測，經全力搜索順利尋獲失蹤老翁，所幸老翁健康狀況良好，避免一件憾事發生。

▲雲林8旬翁離家失蹤，猛警於果園尋獲老翁鞋子已脫落、腳部冰冷，幸無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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