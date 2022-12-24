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再傳禽流感！雲林1土雞場染H5N1　撲殺1.2萬隻黑羽土雞

▲彰化5處養禽場感染禽流感動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

▲雲林傳出土雞場感染禽流感事件，圖為之前彰化養禽場感染禽流感後，動防所前往撲殺。（圖／動物防疫所提供）

記者許敏溶／台北報導

禽流感來勢洶洶，繼彰化5養禽場傳出感染禽流感病毒，撲殺3.1萬隻雞鴨鵝後，動植物防疫檢疫局（防檢局）今（24）日表示，雲林縣台西鄉1土雞場主動通報確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行1.2萬隻黑羽土雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，而111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例。

禽流感來勢洶洶，昨天才傳出彰化5養禽場傳出感染禽流感病毒，撲殺3.1萬隻雞鴨鵝後，今天傍晚防檢局也通告，雲林縣台西鄉1土雞場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），並執行1.2萬隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。

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防檢局表示，這波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家的韓國與日本，今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國從10月17日至今日為止，已有48禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本從10月28日至今日，則已有57禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支）。

由於台灣目前進入候(野)鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高，農委會主委陳吉仲昨天也在臉書PO文，提醒全面落實防疫措施，尤其是對蛋雞場的影響，將依據病毒可能的傳染路徑，重點防疫策略包括全面啟動監控和清潔消毒，以及家禽場的防疫工作執行到位。

防檢局也提醒，今明兩日天氣非常寒冷，日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，加上國內禽流感疫情有升溫趨勢，請養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也要經過澈底消毒，提升場內自主防疫功能，並降低新病毒入侵及散播風險。

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