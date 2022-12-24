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社會 社會焦點 保障人權

信徒亂放蠟燭引燃神像衣袍「廟全燒掉」　包公廟擲筊...神明這樣說

記者游瓊華／彰化報導

中部地區香火鼎盛的包公廟、埔心鄉明陽堂在冬至當晚發生火警，因廟裡都是易燃物，火勢一發不可收拾，雖在30分鐘內撲滅，但整間廟已全面燃燒殆盡，將近30尊神尊都被燒得焦黑。廟方調閱監視器畫面發現起火原因，竟是因為一名信徒將蠟燭擺放在神尊旁，而非放在大供桌上，結果燭火燒到神尊衣袍引燃火警，把整間廟都燒掉。廟方今天也向包府千歲擲筊請示，認為信眾是無心之過，決議不對信眾追究求償。

▲信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」，彰化包公廟擲筊問事究責結果神展開。（圖／民眾提供）

▲信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」，彰化包公廟擲筊請示神明，結果認為此乃信徒無心之過，不予究責。（圖／民眾提供）

▲信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」，彰化包公廟擲筊問事究責結果神展開。（圖／民眾提供）

▲彰化包公廟在冬至遭祝融之災，結果一查竟是信徒亂放蠟燭導致。（圖／民眾提供）

外傳廟內神像都被燒毀，明陽堂也特地PO文強調，雖祝融無情，但包府千歲及眾神保佑，包括開基包府千歲、張天師 、華佗神醫等神佛及時救出，所幸未受波及。明陽堂也提到，本次引發火災原因，經過火場鑑識人員以及廟方幹部一起查看監視器畫面，確認這次火災起火原因是信眾參拜時點蠟燭未依規定位置擺放，私自將四根蠟燭放在靠近神明位置，結果引燃到神明衣服導致。

▲信徒亂放蠟燭「整間廟燒掉」，彰化包公廟擲筊問事究責結果神展開。（圖／民眾提供）

▲近30尊神佛被燒得焦黑。（圖／民眾提供）

明陽堂是當地的信仰中心，主奉「包府千歲」，創廟至今已超過40多年，於10多年前移到裕農路，經常有信眾前往問事參拜，香火相當的鼎盛。雖透過監視器畫面已得知是信眾未遵守規定導致火警，但廟方也強調，經過廟方幹部向包府千歲擲杯請示下，決議不會對該位信眾追究求償，畢竟信眾也是無心之過。

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