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斗六網紅蛋糕店刮耶誕風　切開超精緻聖誕樹竟有五種甜點

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明天就是聖誕節，斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，因製程繁複、非常精巧故以限量限時推出，充滿耶誕溫馨氛圍的擺盤加上精緻甜點，一上桌便讓消費者驚呼「不僅外型應景可愛，連內餡都不馬虎」一切開滿滿驚喜，不知該從何下口！

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲佈著雪花的聖誕樹切開開看見竟是5種同口味甜品所組成，香甜口感讓饕客分分鐘都充滿驚喜，讚不絕口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六「恬恬屋」主廚顏于恬，發揮巧思推出以耶誕元素為主題的多款限量甜點，連日來在甜點圈刮起一陣炫風，受到消費者高度喜愛。麋鹿甜點造型甜點是以蔓越莓與巧克力為原料製作而成、佈著雪花的聖誕樹切開開看見竟是5種同口味甜品所組成，香甜口感讓饕客分分鐘都充滿驚喜，讚不絕口。

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「恬恬屋」主廚顏于恬表示，就學時就讀餐飲科系就決定朝甜點這個領域發展，2016年前往日本東京修習製作課程，拿到藍帶主廚認證後，回到故鄉雲林開店已逾5年，近日才開始做簡餐，除了發揮甜點的專長，對於簡餐也不簡單，一道飛天松露野菇義大利麵以「懸浮掛麵」方式登場，顏于恬說，這裡頭的玄機不能說破，只能消費者親自體驗揭曉。

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲顏于恬就學時就讀餐飲科系就決定朝甜點這個領域發展，2016年前往日本東京修習製作課程，拿到藍帶主廚認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

顏于恬強調，製作出繽紛精緻糕點一直是她堅持的理念，除了為消費者提供甜美味覺的感受，更兼具精美樣貌，讓客人吃得開心也拍的歡欣。她笑說，其實最常接到的「客訴」就是甜點做的太精美，大家拍完照後，左看右看、猶豫不知從何下口。

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飛天松露野菇義大利麵以「懸浮掛麵」方式登場，顏于恬說，這裡頭的玄機不能說破，只能消費者親自體驗揭曉。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六網紅甜點「恬恬屋」專為節日設計麋鹿、耶誕樹、雪球人等多款應景糕點，充滿耶誕佳節氛圍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲顏于恬就學時就讀餐飲科系就決定朝甜點這個領域發展，2016年前往日本東京修習製作課程，拿到藍帶主廚認證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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