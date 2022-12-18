　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

▲▼阿根廷老人孤坐街邊看世足寒酸照爆紅，結果廠商豪氣送他一台55吋大電視。（圖／翻攝自推特）

▲阿根廷老人孤坐街邊看世足「心酸照」爆紅，結果賣場零售商直接送給他一台55吋大電視。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

卡達世界盃進入決賽高潮，近日社交媒體流傳一張阿根廷老人坐在電器行外，隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看世足賽的照片。外媒報導，這名83歲老翁家中沒有電視所以才會拉椅子走到附近電器行看球，照片引發討論後，家居賣場竟然直接送他一台55吋大電視。不過，也有網友對此提出質疑。

根據《太陽報》報導，阿根廷83歲老翁貝加爾（Carlos Bejar）被拍到獨自坐在一家打烊的電器行外，隔著鐵捲門和玻璃櫥窗看著裡頭的電視，據稱，電視上轉播的正是阿根廷在世足對上克羅埃西亞的關鍵4強賽。報導說，這張流露出悽涼氛圍的照片在推特上獲得5000多次轉發，貝加爾意外成為阿根廷網路紅人。

▲▼阿根廷老人孤坐街邊看世足寒酸照爆紅，結果廠商豪氣送他一台55吋大電視。（圖／翻攝自推特）

家居用品零售商Fravega迅速聯絡了貝加爾，邀請他前往當地賣場，因為要趕在阿根廷對上法國的決賽之前，送給他一台55吋的新款電視，讓他能在家舒服地看球。隨後，推特上也出現了貝加爾到門市「領回大禮」的影片，畫面可見白髮蒼蒼的他笑得十分開心，還用雙手比讚。

貝加爾向當地媒體表示，他之所以會去電器行看世足，是因為大多數的朋友都去世了，所以找不到人一起看球，這家店離他家很近，而且賣場電視「螢幕非常大，就像在體育館看球一樣。」他還透露，照片中坐的折疊椅是他已故母親留下來的，能夠帶來好運氣。

雖然有媒體報導稱貝加爾家中沒有電視，才會坐在街邊電器行外看世界盃。不過，也有網友表示，其實老翁家裡也有一台電視機，只是螢幕比較小，而他更喜歡用大螢幕觀看比賽，而且偶爾路人停下腳步和他一起看球，也是另一種樂趣。無論如何，貝加爾仍是免費抱回一台大電視的最大贏家。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機暈了
快訊／國中男跳高雄香蕉碼頭　「不見了」
5寶媽慘死！　他參加派對「帶槍」走火射殺親姊
吃火鍋爆急性痛風！　醫搖頭：全都犯了最大禁忌
快訊／電音王者「臨時取消來台」　粉絲怒：到現場才說
阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結局超暖
快訊／魔獸無預警休兵　關鍵原因出爐
快訊／槍手曝光！　台中遊藝場猛轟11發
明晨最凍剩6°C！　「下波寒流」襲台時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5寶媽生日變忌日！　他參加派對「帶槍護身」走火射殺親姊

梅西世足最終戰只差1步！外媒看好他奪冠　有望再拿2獎成「三冠王」

來不及迎接3寶出生！農工爸爸遭同事圍毆　拴車尾拖行1km磨皮慘死

創執政以來最低！　岸田文雄內閣支持率跌至25%

會傷到阿根廷！世足決賽倒數　阿根廷女巫協會籲「別對法國下咒」

巴西文學巨匠皮農離世　享壽85歲

83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

世足決賽倒數！阿根廷大嫂團火辣發功　許願奪冠將刺「那個東西」

威廉教母為歧視致歉！哈利梅根不爽轟「雙標」　求見查爾斯討道歉

射程涵蓋美軍基地！北韓連射2枚中程彈道飛彈　日本嚴重抗議

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

5寶媽生日變忌日！　他參加派對「帶槍護身」走火射殺親姊

梅西世足最終戰只差1步！外媒看好他奪冠　有望再拿2獎成「三冠王」

來不及迎接3寶出生！農工爸爸遭同事圍毆　拴車尾拖行1km磨皮慘死

創執政以來最低！　岸田文雄內閣支持率跌至25%

會傷到阿根廷！世足決賽倒數　阿根廷女巫協會籲「別對法國下咒」

巴西文學巨匠皮農離世　享壽85歲

83歲阿根廷球迷「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結果收到一台大電視

世足決賽倒數！阿根廷大嫂團火辣發功　許願奪冠將刺「那個東西」

威廉教母為歧視致歉！哈利梅根不爽轟「雙標」　求見查爾斯討道歉

射程涵蓋美軍基地！北韓連射2枚中程彈道飛彈　日本嚴重抗議

長髮貴婦怒砸10萬買運彩！　法國、阿根廷都押

批布拉不符林書豪條款！　蘇翊傑退GM群組無聲抗議

幸福感最高的團圓飯　桃園餐旅集團外帶年菜限量販售

台中遊藝場槍手背「3條通」！穿防彈背心開槍　攜百發子彈

寒流10度黑狗穿小背心「堅定迎接」　門口背影感動媽：立馬奔回家

快訊／天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

中選會公布嘉義市長選舉結果！　黃敏惠5萬9874票成功連任

曾格爾不滿獨自紀錄遭除名　美女律師諷「別人有假登嗎？」酸爆

5寶媽生日變忌日！　他參加派對「帶槍護身」走火射殺親姊

嘉義市長選舉開票結束　5位候選人得票數出爐…投票率僅43.99%

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

國際熱門新聞

哈利自爆「第一次」給了她！女星忙撇清：不是我

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

足賽暴動！200球迷亂入　門將「被砸臉」爆血

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

俄「精銳步兵旅」傳全軍覆沒　重建得花數年

暖氣壞掉了！　男囚慘遭活活烤死

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

老人「隔櫥窗看世足」心酸照瘋傳　結局超暖

孕媽淪性奴被囚破屋！夜夜接客地獄人生曝

不甩哈利攻擊！威廉現身「歌手前女友婚禮」

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿網笑翻

更多熱門

相關新聞

阿根廷大嫂團許願奪冠將刺「那個東西」

阿根廷大嫂團許願奪冠將刺「那個東西」

2022年卡達世界盃邁入最後高潮，球王梅西帶領的阿根廷球隊，將在台灣時間18日晚間11時，迎戰衛冕冠軍法國，與天才足球新星姆巴佩角逐足壇最高榮耀的大力神盃。為了給球員伴侶提供精神上的支持，阿根廷一眾球星的女伴最近達成了協議，若阿根廷能在世足決賽中成功奪冠，那她們將一同在身上刺青留念。

防堵姆巴佩　阿根廷變陣5後衛看管

防堵姆巴佩　阿根廷變陣5後衛看管

法、阿今爭冠　梅西最後一舞盼完美收場

法、阿今爭冠　梅西最後一舞盼完美收場

摩洛哥球員怒包圍主審　還嗆FIFA主席衝突壓不住

摩洛哥球員怒包圍主審　還嗆FIFA主席衝突壓不住

阿根廷門神諷姆巴佩不夠懂足球

阿根廷門神諷姆巴佩不夠懂足球

關鍵字：

2022世足2022世足花絮2022阿根廷世足老人送電視

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

嫌電暖器耗電！寒流凍全台「1家電」被推爆

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面