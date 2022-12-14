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獨／豪宅男離奇失蹤1年半　親弟弟涉「殺人罪」聲押禁見

▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，監視器拍下被害人進入住處，以及涉嫌人案發後攜大量物件外出畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓男子去年6月回到住處後隔天音訊全無，家人懷疑是弟弟為家產殺兄。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市楊姓男子去年6月獨自買了午餐回信義區豪宅後，就此人間蒸發，再也沒出現，楊家姊妹懷疑小弟為了家產糾紛下毒手分屍而報案並向媒體投訴，但因始終查無楊男下落，又遍尋不著屍體，案件始終呈現膠著，直到近日，檢警根據豪宅內發現的微量血跡，以及楊弟曾在哥哥失蹤後連爬了3天山，認為楊弟嫌疑重大，14日將弟弟拘提到案後依殺人罪向法院聲押禁見。

楊家兄弟姊妹共有4男6女，父母過世後留下台北市信義區松德路的2戶豪宅，小弟認為，母親說好房子產權應該由4兄弟平分，但他的持份卻被哥哥侵吞，曾因此控告哥哥涉嫌侵占以及盜領母親存款300萬元，台北地檢署調查後，根據其他兄姊的證詞，認為母親生前就說好其中1戶只留給哥哥，且無證據顯示哥哥違背母親意思提款，在2021年5月間處分不起訴哥哥。

同年6月18日，楊家兄弟剛收到侵占案不起訴書沒多久，獨自住在豪宅的哥哥中午拎著疑似裝有便當的塑膠袋走回社區大樓，當天晚上弟弟曾登門拜訪，直到隔天下午才離開，此後，哥哥再也沒有步出家門，音訊全無，楊家姊妹們擔心哥哥可能遭遇不測，同月底就向轄區信義分局報案。

▲台北市爆發疑似親兄弟殺人案疑雲，監視器拍下被害人進入住處，以及涉嫌人案發後攜大量物件外出畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲監視器曾拍到楊姓弟弟攜紙箱、袋子離開豪宅的畫面。（資料照／記者張君豪翻攝）

檢警了解狀況後，不敢大意，曾持搜索票進入豪宅，並無打鬥爭執痕跡，雖採集到1雙沾有血跡的鞋子，但經化驗血液屬於弟弟，另外監視器拍到疑似弟弟帶著行李袋進出豪宅的畫面，但也無法確認裝著什麼東西，警方為求慎重，帶著警犬到信義區附近山區搜尋，甚至到廟宇打探是否楊哥出家，結果毫無所獲。

雖然楊家姊妹高度懷疑哥哥被弟弟殺害分屍，但在沒有屍體，沒有第一現場的情況下，專案小組選擇直接訊問楊弟，楊弟表示不知道哥哥下落，刑事局專家測謊結果，也呈現無法判斷楊弟說詞真假的情形，全案就此陷入膠著，檢察官一度將全案以他字案簽結。

不過近日檢警從原先的採證中，發現豪宅內另外採集到的微量血跡，疑與哥哥相符，加上情資顯示，弟弟在哥哥消失後，曾經連續3天去爬山，行為與平常不同，動機可疑，檢察官因此在14日指揮台北市警方，將楊弟和楊弟的林姓妻子拘提到案，經偵訊後，依涉殺人罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押，妻子則獲限制住居並請回。

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