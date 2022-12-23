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富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴　支持老盟愛的手鍊創14.59倍影響力

富邦人壽支持老盟推動防走失愛的手鍊 創造14.59倍社會貢獻影響力（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽支持老盟推動防走失愛的手鍊，攜手醫護、警政等共築協尋守護網，為失智高齡長輩打造安心外出生活。

圖、文／富邦人壽提供

根據內政部警政署統計，台灣老年失蹤人口中有3成來自失智症走失，成為65歲以上長輩安全返家的主要隱憂，有感於搭建協尋守護網絡，對失智病友、有走失之虞長輩而言至關重要，富邦人壽已連續第七年支持中華民國老人福利推動聯盟（簡稱老盟）推廣防走失「愛的手鍊」，經委託專業評比機構執行SROI（Social Return on Investment）社會投資報酬評估分析，富邦人壽每贊助投入新台幣1元，即產生14.59元的社會價值。

愛的手鍊印有24小時協尋專線及個人代碼，透過SROI方法分析顯示，投入愛的手鍊所創造社會價值，主要來自四大面向，包含：(1)串聯社區鄰里、友善商家等，攜手全台警察搭起高效率協尋網絡；(2)為失智高齡長輩降低走失風險、提升外出安全感並實現自由行動尊嚴；(3)協助家屬減輕照護壓力與獲得喘息機會；(4)經由推動首創醫院發送模式，提升醫病信任關係優化失智診療服務。富邦人壽支持老盟至今，已將關懷影響力擴及逾1.2萬個照護家庭。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，衛福部於長照十年計劃2.0提醒「高齡危機、失智海嘯」發生在即，為挺身回應未來台灣社會的議題挑戰，富邦人壽除協助大眾強化失能、長照風險保障，同時支持老盟推動提升愛的手鍊配戴率，聯手於全台百間醫療院所導入「醫師確診送手鍊」友善服務。中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則表示，感謝衛福部社會及家庭署20年來合作失蹤老人協尋中心，以及富邦人壽投入議題倡議並給予愛心支持，合作取得台北、台中、桃園、新竹、苗栗、嘉義、南投、澎湖、金門等縣市政府支持，一起建立診斷失智確認即發放免費愛的手鍊綠色通道，幫助更多失智高齡長輩加速獲得預防走失協尋守護。

富邦人壽支持老盟推動防走失愛的手鍊 創造14.59倍社會貢獻影響力（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽支持老盟推動愛的手鍊配戴率提升，每贊助投入新台幣1元，即產生14.59元的社會價值。

助病友防走失近9成長期配戴保有自由行動權維護尊嚴
有感於規律運動、維持社交等是延緩失智症的重要方法，為提供失智高齡長輩社區中的安全自由行動權，富邦人壽與老盟共同呼籲社會大眾一起關心身邊長輩，一旦發現失智徵兆或有走失之虞，應及早就醫並申請配戴愛的手鍊，失智高齡長輩配戴愛的手鍊後，獨自外出能獲得社會協尋機制守護，心理安全及自我尊嚴等感受均大幅提升，因專案效益及重要性廣獲關懷個案認同，有效長期配戴率亦高達近9成。

擁有近四年配戴資歷的王爺爺表示，罹患失智症後方向感、記憶力等都開始變差，以前每次出門總需太太撥出時間陪同，現在戴上愛的手鍊出門很有安全感，因為我知道它一定能帶我找到回家的路。

社會共助減輕家屬照護壓力愛的手鍊提供近100%尋獲率
透過結合失蹤老人協尋中心24小時全年無休服務，與各界攜手共築愛心守護網絡預防走失，配戴愛的手鍊可提供近100%的尋獲率，照護家屬因獲得來自社會的關心與幫助，擔心親人走失等照護壓力亦明顯減輕。照護家屬曾奶奶即分享，愛的手鍊可持續戴在身上不怕弄丟，對於老老相伴照護家庭而言更有安全感，現在先生自行出門卻晚回家時也不會很擔心，照護生活中甚至有了更多喘息時間讓我去找朋友、培養興趣。

照護家屬高爺爺更分享，太太首次走失發生在一起逛市場時，當時為了買東西便請太太原地等候，然而回頭後人竟然已不知去向，好險當時太太仍記得家中電話，之後我馬上為太太申請配戴愛的手鍊，因此即使太太也會在住家附近迷路，在協尋守護下都能當天安全回到家。

確診立即發送增進醫病關係手鍊辨識提升警察協尋效率
對合作確診發送醫師及個管師而言，在引導申請配戴愛的手鍊過程中，因給予個案更加即時且貼切需求的防走失照顧，能促進醫病間的信任關係，同時增進自身對預防走失議題的瞭解；而對投入走失協尋警察來說，運用愛的手鍊上所印製的24小時協尋專線及個人代碼，幫助迷途失智者成功返家的工作效率不但明顯提升，更增進了工作成就感。

合作醫師確診送手鍊服務的全台多位醫師更認同，診斷確認後隨即請個管師為病患申辦配戴，此便利性讓愛的手鍊在長輩間的接受度提高，醫護的關懷用心也更容易被看見；從事協尋工作逾二十年的王警員則肯定，若走失者配戴愛的手鍊能幫助警察快速辨認身分，完成協尋時間每週至少快了3小時。

回應社會需求發揮改變力量推動「愛的手鍊優化計畫」
本次經由SROI效益評估之訪談及問卷調查過程，同步收獲失智高齡配戴者及其照護家屬、醫護與警政人員等，對現行防走失輔具選項再進化的期待，未來富邦人壽將持續緊密攜手老盟，推動「愛的手鍊優化計畫」促進整體設計與時俱進，盼望擴大服務不同世代失智病友與照護家屬，同時積極引領更多民眾認識愛的手鍊及協尋服務重要性，從預見社會需求出發持續推動關懷新作為，致力發揮正向影響力壯大國內失智高齡關懷共好圈。

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