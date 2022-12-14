男出門上班後音訊全無　家屬心焦搜尋...發現他離奇陳屍野溪

▲中寮鄉陳姓中年男子早上出門上班後即失蹤，後竟被家人發現陳屍野溪。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉陳姓中年男子14日早上出門上班後即音訊全無，家人得知後，焦急外出到處尋找，最後竟發現陳男陳屍於一處野溪，消防隊獲報到場協助將陳男大體打撈上岸，至於詳細死因須由檢警進一步調查中。

南投縣消防局表示，於昨天傍晚5時17分左右接獲報案，指中寮鄉梨仔巷一處野溪出現浮屍，請求協助打撈，中寮消防分隊隨即出隊趕抵現場，會同警方將屍體運送上岸，經查死者為今年44歲的陳姓男子。

據指出，陳姓男子與家人同住中寮鄉永福村，生前在南投市南崗工業區工作，昨天中午一如往常出門上班，但家人不久卻接獲公司電話，表示陳男遲遲未到班，撥打其手機也沒接聽，因此打到家中詢問狀況。

陳男家屬驚訝回應：「他早已出門上班了！」由於擔心他的安危，便開始在住家附近到處尋找，未料竟在自家附近的野溪旁找到陳男騎乘的機車，再仔細探巡，赫然發現陳男已在溪水中載浮載沉，緊急通報警方和消防隊，但被救上岸後已無生命跡象。

據了解，陳男大體被打撈上岸後有口吐白沫異狀，現場則有空的農藥罐，警方已報請檢察官和法醫相驗、擇期進行解剖，以釐清確實死因。