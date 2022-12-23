暴力介入議長選舉！　台南藍軍發「不自殺聲明」籲檢調追黑手

▲台南市議會國民黨團副書記長林燕祝、蔡淑惠、王家貞、許至椿、盧崑福、曾培雅、準議員蔡宗豪，發表不自殺聲明，請檢調速追幕後黑手。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南正副議長選舉驚傳黑金暴力介入，22日晚上國民黨議員遭威脅，要脅25日不要參加就職或票投自己，就是不能投給郭信良，這位議員身心受創報案，國民黨團今天怒批黑金暴力，強調「不只讓１位議員生命財產受到威脅，更讓議員們有家難歸」。

國民黨團23日更公開高喊不自殺聲明，強調自己若25日沒有出席就職典禮，沒有參加正副議長選舉，絕對不是因為自殺，而是他們已成黑金暴力受害者，為了議員們的人身安全，請檢調速速追查幕後黑手，台南不是黑金暴力之都。

台南市議會國民黨團副書記長林燕祝、蔡淑惠、王家貞、許至椿、盧崑福、曾培雅、準議員蔡宗豪，23日召開緊急記者會，譴責黑金、暴力，並要求請檢調速追幕後黑手。

國民黨團指出，台南近來接連發生88槍擊案、吳通龍議員工廠疑被開BB槍，治安之差呈現無政府狀態，22日晚上又發生副議長候選人的表妹被押，黨團議員被下達兩個命令，一是25日不出席不就職，另一就是議長票投自己不投郭信良，下達命令者是民進黨代表也是某位台南市準議員的父親，被恐嚇的議員身心受創立刻報案，警方找到車和恐嚇者，全案已進入司法偵查。

國民黨團表示，正副議長選舉是實現民主監督制衡政治的重要一環，台南正副議長選舉卻黑金暴力頻傳，民進黨中執委郭再欽不但涉入學甲爐碴、太陽光電，更被指稱涉入台南正副議長選舉，黨團議員被威脅不只1人，25日就職和選正副議長雖然就在眼前，但黨團議員擔心黑金暴力的介入，讓他們生命遭受前所未有的威脅，議員們已怕到有家歸不得，議員們恐懼到發布不自殺聲明，擔心25日無法順利出席就職典禮，無法順利行使民主投票權選出支持的正副議長，這真的讓台南民主蒙羞。

國民黨團嚴正譴責黑金、暴力，請檢調速追幕後黑手，讓台南正副議長選舉回歸正軌，更請警方全力負責議員們的生命財產安全，讓台南遠離黑金暴力之都的汙名！