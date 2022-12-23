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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南永康集合住宅火警！黑煙沖天　1男子命喪9樓火場

記者林悅／台南報導

台南市消防局23日上午7時44分許據報，永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，疑似有一人受困，119馬上出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，消防人員全力疏散民眾，並進行搶救滅火，火勢雖於8時10分迅速撲滅，但仍造成1名95歲行動不便男子死亡。

▲台南市永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，119出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，惟不幸造成1名95歲行動不便男子死亡。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，119出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，惟不幸造成1名95歲行動不便男子死亡。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，119出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，惟不幸造成1名95歲行動不便男子死亡。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心於23日上午7時44分許據報，永康區復國路1棟14樓高集合住宅9樓發生火警，有火煙竄出，119馬上出動 仁德、公園、大橋特搜、大灣、後甲、復興、東門、鹽行、永康等消防分隊、歸仁中隊及第五大隊各式消防車16車33人前往搶救。

▲台南市永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，119出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，惟不幸造成1名95歲行動不便男子死亡。（圖／民眾提供，下同）

消防局初步了解，9樓起火戶內疑有1名95歲行動不便男子受困，消防人員到場，一方面疏散住戶，一方面接駁水帶射水搶救火勢及同步進入火場搜救，火勢迅速於8時10分許撲滅，進行殘火處理，但發現9樓起火戶內有1間約10平方公尺的房間燒燬，但該名疑似受困的95歲行動不便男子，被發現已無生命跡象，救護人員查驗已明顯死亡。

▲台南市永康區復國路1處集合住宅大樓發生火警，14樓建物於9樓有火煙冒出，119出動復興消防分隊等16車33人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，惟不幸造成1名95歲行動不便男子死亡。（圖／民眾提供，下同）

全案起火原因及財物損失由消防局調查中，另台南市警永康分局則報請檢察官率法醫相驗，釐清死者死亡源因。

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