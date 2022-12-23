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台南議長選舉驚傳議員遭恐嚇　警方：依法嚴辦並保護人身安全

▲台南市警局長方仰寧親上火線說明警方偵辦方一峰遭恐嚇案的立場，並強調與刑事局第八大隊，法務部台南市調處，一起維護第4屆議員人身安全，並作好預防性保護措施，不容暴力及不法介入第4屆正副議長的選舉。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局長方仰寧親上火線說明警方偵辦方一峰遭恐嚇案的立場，並強調與刑事局第八大隊，台南市調處，一起維護第4屆議員人身安全，並作好預防性保護措施，不容暴力及不法介入第4屆正副議長的選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員方一峰疑遭人恐嚇並影響其投票意向案，台南市警察局長方寧23日下午發表聲明指出，本案警方將合配合台南地檢署檢察官及台南市調查處，將涉案人依法移送台南地檢署偵訊嚴辦，並全力保護議員人身安全，絕不容許任何不法介入影響正副議議長選舉公正性。

台南市警局長方仰寧指出，一、22日晚上接獲郭信良議長電話，議長在電話中表示有重要事情，不方便在電話中透露，並請局長前往議長室，但當時他正在麻豆分局主持風紀座談會，除先請副局長代理主持會議，也先指派佳里分局顏勤峰分局長先行前往議會了解。

方局長說，佳里分局長到達議會後始了解議長係反映議員方一峰疑似遭恐嚇案，並立即向他回報方一峰議員本人在議長室 (人未被押走)，市調處的調查員已在場討論案件；他於晚上9時許亦抵達議會，並與議長及議員討論後續問題，經協調由佳里分局與市調處共同受理方議員報案，並請方議員就近前往市調處製作筆錄，同時報請台南地檢署檢察官指揮。

方仰寧局長獲知恐嚇議員之車牌號碼後，立即指派刑警大隊、市區分局及佳里分局，追查涉案車輛，並於2小時許即迅速攔獲該車，將該涉案車輛，連同駕駛人及車上林姓乘客，另通知另一涉案人黃姓女子等3人，均帶至佳里分局製作筆錄，完成筆錄後，並帶往台南地檢署接受檢察官偵訊，全案移送台南地檢署依法嚴辦。

方仰寧說，台南市警局至為重視本次第4屆議長、副議長選舉議員之人身安全，前於12月20日即要求16個分局長，務必親自前往拜會新科議員，向議員確認有無需要派遣隨護人員，如有需要者應即派遣警職人員，全天候保護議員安全。警察局有責任也有能力保護議員的人身安全，以維護第四屆議員選舉正、副議長的公平性與正義性，不論黨派，有任何不法，絕對嚴予究辦。

方仰寧局長強調，本案上級至為重視，警政署黃明昭署長也指派刑事警察局第八大隊，法務部也要求台南市調處，一起維護第4屆議員人身安全並作好預防性保護措施，不容暴力及不法介入本市第4屆正副議長的選舉。

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