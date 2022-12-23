林飛帆砲轟台南政壇！　郭再欽退黨...黃偉哲吃驚但尊重

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南近期由於學甲88槍擊案引爆太陽光電疑案、經發局長陳凱凌涉貪遭到聲押、議長選舉等風波不斷，民進黨副秘書長林飛帆22日重話批評，台南市長黃偉哲對於這些紛擾置之不理，黃偉哲今日（23）表示，爐渣案事實上不是發生在他任內，但他仍一肩扛起，槍擊案在不眠不休的偵辦後，除了兇手外都已到案。而黃偉哲似乎才剛得知郭再欽宣布退黨，一度面露驚訝，但仍表示尊重他的決定。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

民進黨副秘書長林飛帆22日砲轟台南政壇，市長黃偉哲受訪表示中央黨部非常重視此次台南議長選舉，對於林飛帆副秘書長指出爐渣案，他說事實上不是在他任內發生，但他仍一肩扛起，該清理的、該土地清潔的部分，事實上都有做到，且都全程直播，工業用地部分還是要等待相關單位清查。

黃偉哲強調，學甲槍擊案在調查局同仁不眠不休的偵辦下，目前除了行兇兇手的部分都已一一到案，該羈押羈押、交保的交保，案件是有進度的，也持續努力當中。

而針對林飛帆點名要涉及貪汙的郭再欽主動退黨，郭再欽宣布23日起退出民進黨，黃偉哲受訪時似乎剛得知這個消息，面露驚訝，但仍表示尊重，他認為是郭再欽用退黨具體的行為回應林副秘書長，予以尊重也支持。

