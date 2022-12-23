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台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對台南市議會關心的妨害公務案，檢方已於12月15日接獲台南市警局函報資料，目前已分案給檢察官依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍針對議員遭人恐嚇案，已分案指揮檢調全力偵辦黑金介入議長選舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署23日上午指出，有關台南市議員方一峰據報於12月22日晚間，遭不詳男子恐嚇，台南地檢署立即分案，由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官成立專案小組，指揮台南市警局及法務部調查局台南市調處共同偵辦，警方與調查官已對相關涉案人製作筆錄，正由檢察官偵訊中。

據了解，藍營議員方一峰昨（22日）被人叫進一輛廂型車，對方警告他在議長選舉中，只能在「不出席」、「投自己」選一個，否則會讓他好看，意圖阻止方一峰支持無黨籍議長郭信良。檢警追查發現，有綠營背景的台南區漁會理事長林士傑當時也在車上。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢察長葉淑文強調在市議會正副議長選舉期間，絕不容許任何關於賄選或暴力等不法情事介入，若有任何不法情事發生，南檢絕對會傾全力嚴加查辦。距離正副議長選舉僅剩不到2日，台南市民要的是一個安定及安全有秩序的生活，而不是一到選舉就賄選傳聞甚囂塵上，或暴力恐嚇之情事接連發生，檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。

此外，永康區國民黨籍議員李鎮國也疑因議長選舉案遭到人身威脅，針對此事轄區永康分局長甘炎民指出，警方對相關傳聞十分重視，即在第一時間拜訪李鎮國議員，並詢問相關情資，惟李鎮國議員否認受到恐嚇或其他不法威脅，惟警方仍審慎以待之，以保護議員人身安全等為優先，馬上安排警員貼身隨扈，並加強李議員服務處及住所巡邏維安，以確保安全，並防範黑金或不法暴力介入議長選舉。

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