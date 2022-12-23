　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

▲▼google，搜尋引擎，被遺忘權，網路搜尋。（圖／pixabay）

▲2022年Google關鍵字出爐了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

2022台灣Google熱搜關鍵字出爐！部落客「邱韜誠」近日整理出100個最夯搜尋關鍵字，由「翻譯」摘下冠軍，平均1個月就被搜尋988萬次；而第2、3名則為YouTube與Yahoo。有趣的是前10名中，色色片就佔了3名，可說是最強流量密碼。

邱韜誠（Frank Chiu）在SEO白話文專欄中有趣公布，台灣2022年1月至11月的「熱門100個搜尋關鍵字」，來源為Ahrefs搭配上Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches）來進行整理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第1名由「翻譯」稱霸奪冠，月平均搜尋量988萬次；第2名為「youtube」，搜尋量901萬6364次；第3名是「yahoo」，搜尋量823萬4545次。第4至第10名分別為，restaurant（餐廳）、天氣、fb、xvideo、a片、av影片與nba。（備註：是依據搜尋關鍵字來顯示，因此沒分大小寫）

▲▼ 。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲前10名中，色情網佔了3名。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

邱韜誠笑稱，果然「澀澀是流量密碼呀」，前10名就佔了3名。至於為何「restaurant」會被這麼多人搜尋？邱韜誠指出，從網友Laura分享推論，可能是因為在Google Maps有個標籤是「餐廳」，這個餐廳按下去後也會搜尋，系統紀錄為「restaurant」。

第11至20排名中，jable居第11名（410萬5455次）、蝦皮為12名（395萬5455次）、「ig」排第15名（330萬6364次）、pornhub為16名（329萬4545次），711與麥當勞也被搜尋250萬次與243萬次。對此，邱韜誠表示，「澀澀的內容」依然佔了2名，其中常見的蝦皮、麥當勞、7-11，也跳出來了，可以看出來這些關鍵字很多人搜尋，都是高頻率使用的服務或品牌。

▲▼ 。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲11至20名Google關鍵字排行榜。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Google「2022熱門100個搜尋關鍵字」一次看，整理如下：

第1名：翻譯
第2名：youtube
第3名：yahoo
第4名：restaurant
第5名：天氣
第6名：fb
第7名：xvideo
第8名：a片
第9名：av影片
第10名：nba
第11名：jable
第12名：蝦皮
第13名：539
第14名：餐廳
第15名：ig
第16名：pornhub
第17名：停車場
第18名：google
第19名：711
第20名：麥當勞
第21名：5278
第22名：明天的天氣
第23名：美國股市
第24名：美股
第25名：早餐
第26名：facebook
第27名：google翻譯
第28名：美食
第29名：momo
第30名：加油站
第31名：gmail
第32名：星巴克
第33名：火鍋
第34名：飯店
第35名：地震
第36名：中央氣象局
第37名：netflix
第38名：地圖
第39名：hotel
第40名：新聞
第51名：運動彩券
第52名：美金匯率
第53名：全聯
第54名：coffee
第55名：奇摩
第56名：咖啡廳
第57名：景點
第58名：google map
第59名：pchome
第60名：twitter
第61名：xnxx
第62名：禁漫天堂
第63名：591
第64名：中華職棒
第65名：飲料店
第66名：素食
第67名：拉麵
第68名：疫情
第69名：中華電信
第70名：家樂福
第71名：道瓊指數
第72名：早餐店
第73名：好市多
第74名：便當
第75名：ikea
第76名：twitch
第77名：gas
第78名：火車時刻表
第79名：dcard
第80名：天氣預報
第81名：肯德基
第82名：xxx
第83名：yt
第84名：google translate
第85名：博客來
第86名：股市
第87名：八方雲集
第88名：威力彩
第89名：統一發票
第90名：蝦皮店到店
第91名：gimy
第92名：xsmb
第93名：中國信託
第94名：禁漫
第95名：2330
第96名：捷运图
第97名：捷運圖
第98名：牛排
第99名：診所
第100名：必勝客

►本圖、文由邱韜誠授權轉載（原文：2022年台灣最熱門的100個搜尋關鍵字

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準備數錢了！強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收

春節10天連假「0-5時國道免收費」　7大疏運措施出爐！最塞時段曝

台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

台灣爆搶藥潮！醫喊話：請不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

挺國產水果＋產銷履歷　農糧署與統一超商推年節預購水果禮盒

兒拿奶粉「嗨灑聖誕樹」被罵裝無辜：要下雪啊！媽見滿地雪白崩潰

元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴　支持老盟愛的手鍊創14.59倍影響力

台師大與台大團隊解析清冠一號　發現治療新冠病毒藥理機制

氣溫驟降+候鳥過冬！彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

準備數錢了！強運4星座「一路旺到過年」　愛情事業大豐收

春節10天連假「0-5時國道免收費」　7大疏運措施出爐！最塞時段曝

台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

台灣爆搶藥潮！醫喊話：請不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

挺國產水果＋產銷履歷　農糧署與統一超商推年節預購水果禮盒

兒拿奶粉「嗨灑聖誕樹」被罵裝無辜：要下雪啊！媽見滿地雪白崩潰

元旦唯一！史上首次高雄雙日跨年卡司超狂　再放223秒大港花火

富邦人壽關心失智長輩行動尊嚴　支持老盟愛的手鍊創14.59倍影響力

台師大與台大團隊解析清冠一號　發現治療新冠病毒藥理機制

氣溫驟降+候鳥過冬！彰化5養禽場染H5N1　撲殺3.1萬隻雞鴨鵝

他獨押阿根廷中3.6萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價！明年2月最高調漲2萬

美國一億人受凍！暴雪打亂交通　一次看懂極地氣旋影響

生活熱門新聞

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

高職除夕返校打掃「不來記過」　真相曝光

長髮妹「捷運站做棒式」視訊　北捷回應了

寒流發威今晨4.1℃　19縣市低溫特報「不到6度」

今晨3.9℃創紀錄！　鄭明典貼一圖看日夜溫差有多大

男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子喊丟臉

柯文哲「確認參戰」炎上王世堅　粉絲笑翻

1月生肖運勢公開　1生肖「年終尾牙」有機會遇上對象

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

更多熱門

相關新聞

臉書翻譯功能「為何叫年糕？」　官方曝解答

臉書翻譯功能「為何叫年糕？」　官方曝解答

一鍵翻譯超方便！使用FB和IG時，都常見「翻譯年糕」的功能，不論是哪國語言，都能輕鬆翻譯成中文。而近日就有網友好奇拋問，為什麼這個功能要以「年糕」取名？貼文曝光後，隨即引發廣大網友討論，臉書翻譯小組過去的解釋也曝光了。

對谷歌等跨國平台課數位稅？學者指：違反國際潮流「建議協商＋仲裁」

對谷歌等跨國平台課數位稅？學者指：違反國際潮流「建議協商＋仲裁」

媒體公會與數位平台協商無結果　學者：數發部應促續談並整合談判團隊

媒體公會與數位平台協商無結果　學者：數發部應促續談並整合談判團隊

Google平板實機現身臉書市集

Google平板實機現身臉書市集

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

關鍵字：

2022年關鍵字排行榜Google翻譯熱搜色情網站

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面