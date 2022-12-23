台人最常Google「這2個字」　月搜尋988萬次！最夯色情網站曝光了

▲2022年Google關鍵字出爐了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

2022台灣Google熱搜關鍵字出爐！部落客「邱韜誠」近日整理出100個最夯搜尋關鍵字，由「翻譯」摘下冠軍，平均1個月就被搜尋988萬次；而第2、3名則為YouTube與Yahoo。有趣的是前10名中，色色片就佔了3名，可說是最強流量密碼。

邱韜誠（Frank Chiu）在SEO白話文專欄中有趣公布，台灣2022年1月至11月的「熱門100個搜尋關鍵字」，來源為Ahrefs搭配上Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches）來進行整理。

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第1名由「翻譯」稱霸奪冠，月平均搜尋量988萬次；第2名為「youtube」，搜尋量901萬6364次；第3名是「yahoo」，搜尋量823萬4545次。第4至第10名分別為，restaurant（餐廳）、天氣、fb、xvideo、a片、av影片與nba。（備註：是依據搜尋關鍵字來顯示，因此沒分大小寫）

▲前10名中，色情網佔了3名。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



邱韜誠笑稱，果然「澀澀是流量密碼呀」，前10名就佔了3名。至於為何「restaurant」會被這麼多人搜尋？邱韜誠指出，從網友Laura分享推論，可能是因為在Google Maps有個標籤是「餐廳」，這個餐廳按下去後也會搜尋，系統紀錄為「restaurant」。

第11至20排名中，jable居第11名（410萬5455次）、蝦皮為12名（395萬5455次）、「ig」排第15名（330萬6364次）、pornhub為16名（329萬4545次），711與麥當勞也被搜尋250萬次與243萬次。對此，邱韜誠表示，「澀澀的內容」依然佔了2名，其中常見的蝦皮、麥當勞、7-11，也跳出來了，可以看出來這些關鍵字很多人搜尋，都是高頻率使用的服務或品牌。

▲11至20名Google關鍵字排行榜。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Google「2022熱門100個搜尋關鍵字」一次看，整理如下：

第1名：翻譯

第2名：youtube

第3名：yahoo

第4名：restaurant

第5名：天氣

第6名：fb

第7名：xvideo

第8名：a片

第9名：av影片

第10名：nba

第11名：jable

第12名：蝦皮

第13名：539

第14名：餐廳

第15名：ig

第16名：pornhub

第17名：停車場

第18名：google

第19名：711

第20名：麥當勞

第21名：5278

第22名：明天的天氣

第23名：美國股市

第24名：美股

第25名：早餐

第26名：facebook

第27名：google翻譯

第28名：美食

第29名：momo

第30名：加油站

第31名：gmail

第32名：星巴克

第33名：火鍋

第34名：飯店

第35名：地震

第36名：中央氣象局

第37名：netflix

第38名：地圖

第39名：hotel

第40名：新聞

第51名：運動彩券

第52名：美金匯率

第53名：全聯

第54名：coffee

第55名：奇摩

第56名：咖啡廳

第57名：景點

第58名：google map

第59名：pchome

第60名：twitter

第61名：xnxx

第62名：禁漫天堂

第63名：591

第64名：中華職棒

第65名：飲料店

第66名：素食

第67名：拉麵

第68名：疫情

第69名：中華電信

第70名：家樂福

第71名：道瓊指數

第72名：早餐店

第73名：好市多

第74名：便當

第75名：ikea

第76名：twitch

第77名：gas

第78名：火車時刻表

第79名：dcard

第80名：天氣預報

第81名：肯德基

第82名：xxx

第83名：yt

第84名：google translate

第85名：博客來

第86名：股市

第87名：八方雲集

第88名：威力彩

第89名：統一發票

第90名：蝦皮店到店

第91名：gimy

第92名：xsmb

第93名：中國信託

第94名：禁漫

第95名：2330

第96名：捷运图

第97名：捷運圖

第98名：牛排

第99名：診所

第100名：必勝客

►本圖、文由邱韜誠授權轉載（原文：2022年台灣最熱門的100個搜尋關鍵字）