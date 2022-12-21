媒體公會與數位平台協商無結果　學者：數發部應促續談並整合談判團隊

▲學者呼籲數發部出面繼續督促數位平台與媒體談判，並協助媒體整合談判團隊。（圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

國內四大媒體公會在12月與Google、Meta等數位平台巨擘完成首次協商溝通，但卻沒有達成具體協議，國內學者今（21日）肯定踏出協商第一步，但也不滿平台隻字不提與台灣媒體關係，呼籲平台提出議價資料，並派出有決策權的人參與會議，另呼籲數發部應該督促雙邊繼續談判，並協助媒體整合出談判團隊，也提醒媒體課徵數位稅違反國際潮流，四大公會要整合出一致立場，透過「協商搭配仲裁」才能達成雙贏。

繼去年澳洲啟動對數位巨擘Meta與Google新聞強制分潤政策，今年6月法國也透過法律壓力讓上述兩大平台低頭補償媒體，而兩大平台已在全球近20國家、付費給一千多家媒體，其中澳洲媒體一年就拿到40億台幣，卻獨缺台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過文化部、數位發展部與國家通訊發展委員會等聯繫促成，國內不同類型媒體分別組成的「報業公會」、「雜誌公會」、「衛星電視公會」、「電視學會」（五家無線台組織），分別採取平面媒體（報紙+電視）、電視媒體（無線+衛星電視）聯合進行形式，和與跨國平台Google、Meta代表，進行首次面對面會議，完成第一次協商溝通。

不過，四次協商結束後，對外說明內容卻僅有簡要說明，未能深入討論，也未達成共識，以及是否會有後續協商，為協助國內媒體與平台業者未來能更有效進行互動，國內法律學者、新聞學者，今透過線上方式進行說明，希望提供國內媒體與跨國平台及政府單位具體建議。

政大法律系特聘教授王立達指出，跨國平台Google、Meta願意踏出第一步，與國內媒體協商，這值得肯定，但Google提及，在澳洲每年賠償媒體40億台幣是聽聞說法，這是不正確，因為這數字是澳洲主管機關統計後提供的保守數字，所以是可信，最值得注意的是，有一個代表180家小型媒體的組織透過集體協商獲得照顧，而澳洲約有2580萬人，與台灣差不多，但是我國網路流量比澳洲高，所以澳洲媒體議價的具體結果，可作為我國平台與媒體雙方議價的重要參考，澳洲模式也比較適合台灣。

不過，王立達也提醒，目前媒體四大公會對於數位平台的立法主張與立場分歧，建議媒體公會應該整合出一致立場，才有利後續談判，數發部則要督促平台與媒體兩邊繼續談下去，並協助媒體整合出談判團隊，並呼籲平台派出有決策權的人參與會議，並提出議價資料，像是轉載新聞業面的流量與點擊狀況與廣告收入等資料，揭露給媒體，對後續協商才有貢獻。

