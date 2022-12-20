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好市多2022上半年銷售排行曝光　第一名商品讓鐵粉驚訝

▲▼好市多熟食,熟食區,熟食部,雞肉捲,蛤蠣濃湯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多2022上半年商品銷售額排行，讓不少忠實顧客直呼意外。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美式賣場好市多商品五花八門，有網友就在臉書轉貼2022上半年銷售額排行，驚訝發現第一名的熱門商品竟是「95無鉛汽油」，其他還有包括金條、益生菌等也上榜，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享《商益》與大數據公司amiko AI合作分析發票數據，並依消費總額排序，列出2022上半年好市多商品銷售排行，好奇詢問「這個好市多購物地圖符合大家的實際經驗嗎？」

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好市多2022上半年商品銷售排行（不分類）：

一、95無鉛汽油

二、KS抽取式衛生紙

三、科克蘭全脂牛奶

四、美國特選牛小燒烤

五、美國特選牛小火鍋

六、王鼎伍台兩黃金條

七、威德益生菌

八、台灣去骨清雞腿真空包

九、空運鮭魚切片

十、義美全脂鮮奶2LX2

原PO說，原本以為第一名是烤雞、沙拉或牛肉捲之類的食物，沒想到是95無鉛汽油奪下好市多銷售冠軍，讓他想起先前看的報導曾提過，「好市多總公司說，他們是故意讓油價便宜一點，這樣消費者來加油可以順便逛賣場，最後一籃子的結帳金額比加油費還高。」

根據外媒報導，好市多財務長蓋蘭蒂（Richard Galanti）曾坦言，公司販售相對便宜的汽油價格，以吸引會員和路過的人，除了加入會員才能加油，而且每100人來加油，至少就有一半的人進入店內購物，連帶提升買氣。

▼好市多2022上半年銷售額最高的是95無鉛汽油。（圖／記者李毓康攝）

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

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