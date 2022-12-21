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對谷歌等跨國平台課數位稅？學者指：違反國際潮流「建議協商＋仲裁」

▲▼媒體公會與數位平台首次協商無結果，學者建議數發部應促談並整合談判團隊。（圖／林照真提供）

▲媒體公會建議立法對跨國數位平台課數位稅，學者指違反國際潮流，建議透過協商與仲裁。（圖／林照真提供）

記者許敏溶／台北報導

國內四大媒體公會在本（12）月與Google、Meta等數位平台巨擘完成首次協商溝通，四大公會也分別提出立法主張，除報業公會提出澳洲模式的新聞議價，其他三大公會主張向平台課徵「數位稅」，但學者今（21日）指出，最早提出數位稅的歐盟國家，預計2024年新法「第一支柱」上路後取消，台灣若實施數位稅將違反國際潮流，而且可能引發平台更多反彈，建議透過協商搭配仲裁，才可達成雙贏作法。

繼去年澳洲啟動對數位巨擘Meta與Google新聞強制分潤政策，今年6月法國也透過法律壓力讓上述兩大平台低頭補償媒體，而兩大平台已在全球近20國家、付費給一千多家媒體，光澳洲媒體一年就拿到40億台幣，卻獨缺台灣。

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在文化部、數發部與NCC等單位聯繫促成，國內不同類型媒體分別組成的「報業公會」、「雜誌公會」、「衛星電視公會」、「電視學會」（五家無線台組織），分別採取平面媒體（報紙+電視）、電視媒體（無線+衛星電視）聯合進行形式，和與跨國平台Google、Meta代表，在12月份進行首次面對面會議，完成第一次協商溝通。

不過，四次協商結束後，對外說明內容卻僅有簡要說明，未能深入討論，也未達成共識，以及是否會有後續協商，為協助國內媒體與平台業者未來能更有效進行互動，國內法律學者、新聞學者，今透過線上方式進行說明，希望提供國內媒體與跨國平台及政府單位具體建議。

台科大專利研究所副教授陳衍任指出，數位稅是一個新興議題，法國首先在2020言開徵3%數位稅，但數位稅像是七傷拳，導致美國也對法國進口化妝品與紅酒課徵關稅，後來全球140國達成共識，提出兩大支柱方案取代數位稅，第一支柱就是全球大型跨國企業，把剩餘利潤25%分配給市場國，預計2024年上路，屆時數位法就會被取代。

陳衍任指出，從國際趨勢來看，課徵數位稅作法會是逆風而行，違背國際趨勢，就算台灣並非在140國之內，但透過立法向數位平台課徵數位稅，可能引發更多反彈，建議媒體夠過協商搭配仲裁，才可達成雙贏。

台大新聞研究所教授林照真則表示，在12月一連四場的媒體與平台協商會談，兩大平台所言並非全部事實，兩家平台都使用各自的演算法推播新聞，卻刻意忽略使用演算法等自動化科技，藉用新聞內容為平台帶來使用者數據，並因此爭奪廣告利潤，是一場不公平的市場競爭，而且平台的新聞價值標準卻和新聞媒體不同，Google使用關鍵字搜尋引擎，Meta則是新聞分享，平台沒有守門功能，負面、八卦與假新聞輕易出現在這兩大平台中，也且傳播更快、更遠，對民主社會造成極大影響。
 

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