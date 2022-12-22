臉書翻譯功能「為何叫翻譯年糕？」　官方解答曝光：不是惡搞

▲翻譯功能為何以「年糕」取名？話題引發討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一鍵翻譯超方便！使用FB和IG時，都常見「翻譯年糕」的功能，不論是哪國語言，都能輕鬆翻譯成中文。而近日就有網友好奇拋問，為什麼這個功能要以「年糕」取名？貼文曝光後，隨即引發廣大網友討論，臉書翻譯小組過去的解釋也曝光了。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文直呼，「認真弱弱一問！」為什麼FB上的翻譯功能要叫「翻譯年糕」，求解？

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討論文一出，底下網友紛紛回應，「其實台灣人比較常吃翻譯米糕」、「可能是跟哆啦A夢借的」、「我比較喜歡菜頭粿，翻譯菜頭粿」、「要不然要改成蒟蒻嗎」、「問這個問題，一定沒看小叮噹」、「記憶吐司、翻譯年糕」。還有網友歪樓，「釣出一堆叫小叮噹與叫哆啦A夢的頭像差異」。

其中還有網友詢問聊天機器人ChatGPT，它的答案是「這項功能被稱為翻譯年糕，是因為它的翻譯結果有時可能不太準確，就像吃了一塊有些硬的年糕一樣」。

▲官方解答曝光。（圖／翻攝自Facebook）

不過真正的答案並非如此，臉書翻譯小組（Translate Facebook Team）過去就曾解釋，「不是惡搞啦！謝謝大家提出的各家意見，確實用的是Doraemon的哏，可能會有人不了解，但希望了解之後能會心一笑。許多文章在提到即時翻譯時，也經常用翻譯年糕或翻譯蒟蒻的說法，我們並不是先例，Facebook中文化的努力方向，是希望能更貼近台灣用戶的生活和文化，或是製造有趣的話題。希望大家繼續支持，繼續提供我們意見，謝謝。」

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