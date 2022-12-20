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Google平板實機現身臉書市集　隨附揚聲器底座

▲▼Google,Pixel。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

▲ Facebook 市集出現了一台尚未正式發售的 Google 平板。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

記者樓菀玲／綜合報導

Google 自家產的平板電腦可能外要上市了，Facebook 市集出現了一台尚未正式發售的 Google 平板，過去 Google 曾經在 2019 年之時放棄平板業務專注於筆電產品，隨著 Rich Miner 加入平板團隊之後，Google 在今年 5 月舉行的 Google I/O 大會當中亮相了 Pixel 平板。

從外觀來看，這台 Pixel 平板邊框圓潤，可搭配揚聲器使用，Type-C 連接孔位於平板左側，和其他市面上產品有著較寬的邊框，而 Pixel 平板也將會是 Google 暌違近七年的產品，將會使用 Google 自家製處理器 Tensor 晶片，配色包含灰白色、綠灰色兩種雙色系搭配的顏色。

這台出現在 Facebook 市集的 Pixel 平板的拍賣價為 400 美元，相當於 12,287 元台幣，不算太貴的價格，但也不代表這個價格等同於實際發售價格，賣方並未說明是如何取得這台機器，不過隨著樣品機的出現，也差不多意味著距離 Google 正式發售的時間也接近了。

▲▼Google,Pixel。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

▲▼Google,Pixel。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

▲▼Google,Pixel。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

▲ Google 平板外觀。（圖／翻攝自 Twitter／ShrimpApplePro）

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