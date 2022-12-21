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嘉大附小音樂表演接軌國際　銅管大師Otto Sauter攜手學子

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

▲國際音樂大師奧地利音樂教育協會代表Otto Sauter（世界銅管協會主席）等人前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉大附小長期推動音樂與藝文教育領域，民國92年成立第一個音樂性社團國樂團，陸續成立管樂團、弦樂團，三個社團，提供學生更多樣化的陶冶及選擇，目前共有269位學生參加，三個樂團在嘉義市和全國的音樂比賽中屢創佳績！今天在今天就在第19屆校友黃于真的穿針引線下，將串起一場不一樣的國際音樂交流饗宴。

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

適逢嘉義市管樂節開辦30週年，該校校友黃于真校友目前也是嘉義市愛樂協會理事長特別邀請奧地利音樂教育協會代表Otto Sauter（世界銅管協會主席）蒞校和三個樂團及高年級學生進行一場特別的國際性音樂交流活動！

由國樂團表演的『五聖佛』曲子中揭開序幕，再由黃于真校友、Otto Souter進行世界音樂及奧地利介紹的演講，在演講的過程中，學生對名聞遐邇同時也是知名電影真善美主題曲的Do Re Mi，有更深入的理解，對於音樂之都奧地利也更加心神嚮往。

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

接著在嘉義大學張俊賢副校長的指揮下、由Otto Sauter吹奏小號、黃于真演奏鋼琴、學校管、弦樂團一起進行Mozart K.382的合奏，最後再加入五年級學生共同演唱英語、中文、德語版本的Do Re Mi！

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

和諧的曲調、悠揚的樂音、清脆的歌聲，展現出嘉大附小學生的音樂素養與實力，也讓在場的來賓感動不已，嘉大附小蔡明昌校長表示，培養學生具有好的質感、堅強的實力及敏銳的態度是我們一直以來的目標，為了這次的活動，學校的學生及社團也利用音樂課及課後時間進行多次的練習，只為了展演出最佳的成果！這次的活動，除了展現學生的學習成果外，也透過校友的演講讓我們的學生拓展國際的視野！

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

市長黃敏惠也在今天銷假上班第一天，來到嘉大附小聆聽大師及小朋友們一起演奏，她表示看到小朋友能跟國際級的大師一起學習成長， 是一件難得的事， 聯合演出也非常的驚艷， 藉由國際間的交 流，音樂的交流是非常有意義的活動。

▲▼ 國際音樂大師前往嘉大附小進行交流活動 。（圖／讀者提供）

嘉義大學與嘉大附小攜手合作，畢業校友牽起學弟妹的手，透過音樂知識的聽講、管弦樂合奏及師生共同的演唱，與會師生共同歷經一場別開生面兼具知性與感性的音樂旅程。

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