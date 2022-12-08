南島音樂計畫「小島大歌」　12／17巡迴首站台東美術館開演

▲國際級南島音樂計畫「小島大歌」12/17台灣巡迴首站就在台東美術館。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府2年一度舉辦的南島國際美術獎，即將在今年底登場，今年除了美術獎與展覽外，縣府更邀請到國際知名的「小島大歌」計畫成員跨國演出，包含2場音樂會及1場主題講座，首場將於17日在台東美術館登場，喜愛音樂與南島文化的朋友，千萬別錯過了！

台東縣政府表示，小島大歌是一個以音樂串連南島文化的計畫，由BaoBao陳玟臻和澳洲世界音樂製作人Tim Cole自2014年發起，與台灣原住民、復活節島、大溪地、紐西蘭、馬達加斯加、馬紹爾群島等16個島國之上百位南島著名音樂家合作田野錄音、拍攝，陳玟臻很期待回到台灣與南島家人們同台演出，尤其是首站就來到成員Putad的家鄉，希望藉由音樂傳遞生命的意義將愛分享到各處。

2022年小島大歌發行第2張專輯《我們的島》，以「為海洋發聲」為主題，邀請15位以女性為主的南島藝術家跨洋合創，不僅入圍今年金曲獎最佳原住民語專輯、最佳年度專輯雙項大獎，也到歐美多國進行長達120天的巡演。12月將要回到南島文化的原鄉─台灣演出，首站就在台東美術館，除了演唱專輯曲目，連續2晚也將帶來不同的演出內容，18日下午也安排了1場南島議題講座，要和台東的朋友們近距離互動、分享南島文化。

文化處說明，此次「2022南島國際美術獎」音樂會於17、18日一連2天晚間7點30分在美術館戶外廣場舉辦，將由計畫發起人BaoBao陳玟臻和澳洲音樂製作人Tim Cole帶領排灣族歌手戴曉君、阿美族樂團「漂流出口」主唱 Putad，及馬達加斯加國寶級音樂人Sammy、索羅門群島Charles Maimarosia、模里西斯Sega曲風的新生代天后 Emlyn 與巴布亞紐幾內亞的全才音樂人 Richard Mogu等6位跨國音樂家，連續2晚在台東美術館團聚，同時也搭配市集，讓大家一邊享用美食、一邊享受音樂。