嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

▲▼ 嘉大附小反霸凌宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

校園中霸凌事件逐年攀升，年齡也有逐漸下降的趨勢，其中小學生遭到霸凌佔所有案件的3成以上，身處校園中的學生如何避免遭受霸凌的對待，成了亟需關注的議題，該校前任家長會長陳澤嘉、現任會長杜思瑋偕同志工團的媽媽們，共同合作進行一場『勇敢說不，霸凌止步』！的宣導活動。

在校園中常見的霸凌類型有關係霸凌、言語霸凌、肢體霸凌、性霸凌及網路霸凌，孩子有可能會因此面臨被排擠孤立、被恐嚇嘲笑、被攻擊搶奪、被譏笑或碰觸身體隱私處，甚或被散播不雅照片等處境，如何教導孩子有適當的應對措施遠離這些處境呢？

在兒童朝會這天，杜思瑋和志工團媽媽們，根據孩子喜歡觀看戲劇的天性，透過戲劇表演的形式，演出校園中可能會發生的霸凌情境，在戲劇中演繹受霸凌者面臨的處境、後續如何求助，以及旁觀者可以提供援助等內容，學生們在觀看戲劇的輕鬆氛圍中，瞭解正確的價值觀及建議作法。

陳澤嘉提醒學生們以正確的價值觀和態度看待霸凌事件及學習自我保護措施，並且給予相關的法治概念，不要以為隱忍可以消彌被霸凌的情形、欺凌行為也是會受到法治約束的...等，再次提點學生需正視這個議題，且在學習自我保護之餘，也要避免不當的行為造成觸犯法治的問題。

嘉大附小校長蔡明昌表示，友善校園不是一個口號，讓孩子們在校園中健康成長、快樂學習，是親師共同期盼的方向，也是努力追求的目標。