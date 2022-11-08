　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20GB

▲▼ 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

▲手機瘦身操，有機會多出「1/3容量」 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

手機容量「瘦身」超狂懶人包來了！3C達人Tim哥指出，社群App就是最大的「吃容量怪獸」，因此善用清除快取鍵，能快速讓LINE多出更多容量；另外音樂重度使用者，記得打開iPhone「最佳化儲存空間」，系統會自動清除沒有在聽的音樂，也能省空間。

Tim哥在YouTube頻道分享「iPhone容量爆了！教你清出100G手機儲存空間」影片，他表示，社群軟體像是LINE、WeChat 、WhatsApp就是「吃容量怪獸」，因此用戶們定時清除快取很重要，尤其照著以下個步驟清空手機，有機會多出「1/3容量」。

▲▼ 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

▲LINE清除快取。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

影片中，Tim哥也出賣媽媽的糗事，大家都會說LINE使用很卡，「但都沒有我媽的卡，魏媽的LINE有100GB，完全沒有清過，但被我一清完後，瘦身剩20GB而已，很強吧！」

►以LINE來說，可打開設定→聊天→刪除資料→選擇清除快取

►另外iPhone部分，到設定→一般→iPhone儲存空間，能瞭解平時最常使用哪些APP與佔用空間，沒有用的APP也可以卸載或刪除。

▲▼ 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

▲音樂開啟最佳化儲存空間。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

若您是音樂重度使用者的話，Tim哥說，要開啟「最佳化儲存空間」，並建議勾起64GB（大約可存1萬2800首歌）。事實上，透過這個技巧能讓手機在有限空間內，去把音樂做一個侷限。Tim哥也白話文解釋，系統會自動去清除一些沒有聽的音樂，讓容量更有效率管理，也能省容量空間。

►設定→音樂→開啟「最佳化儲存空間」，建議勾起64GB（大約可存1萬2800首歌）

▲▼ 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

▲照片記得勾起「最佳化iPhone儲存空間」 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

照片與錄影部分，Tim哥表示，果粉們記得勾起「最佳化iPhone儲存空間」，如果有使用iCloud備份照片的話，會把照片的最高品質上傳到雲端上，手機裡面只會保存容量小的照片，如此一來手機會多出更多空間。此外，連拍也很佔空間，若一次10連拍，可保存其中2張相片就好，剩下刪除即可。

►設定→相片→勾起「最佳化iPhone儲存空間」

►相簿→連拍相片→選取→勾選幾張喜歡的→只保留X個喜好項目→完成即可

►4K錄影→改選1080p：平時錄影不需要4K，其實改勾選1080p也能省手機的空間

若是喜愛追劇的人，「Apple TV」要選擇「使用行動數據→行動網路→快速下載」，因為選擇高品質的話，會用掉很多儲存空間；還有Netflix也有省容量小撇步，打開APP→選擇智慧下載→下載下一集」如此一來，它會自動刪除你看完的劇集，會自動幫你替換到下一集，同樣能達到省空的目的。

最後是檔案的部分，Tim哥說，選擇檔案（包括Word、PPT或Excel），檔案可能佔了40至50MB，此時可透過「壓縮功能」，至少省出1至2成的空間。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄2車被開15槍　惡匪開3車犯案「都是權利車」
LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20
快訊／北市「優良教師」球具室強吻女學生！　扯下內衣咬胸
5歲童罹罕病！雙手雙腳「黏成一塊」　術後樂喊：終於有10根指
世界倒數第2！台男陰莖平均10.8公分　醫：無損男性雄風
小一就考58分！原因讓老爸崩潰「怎麼教？」　家長們卻笑了
單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛無保請回

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20GB

iPhone 14續航力實測出爐　兩款機型可撐超過27小時

剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

上班多久才能買iPhone 14 Pro？南韓只要10.5天　贏過中台日港

IG隱藏功能曝光！小盒子「按1符號」超驚喜　妹子讚：半夜很好用

影響恐破千人！　外媒曝Meta即將大規模裁員　

讓手機再戰久一點！3C達人公開維持電池健康2大關鍵

iPhone召喚Siri不用「嘿！」　外媒曝蘋果語音口令將升級

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20GB

iPhone 14續航力實測出爐　兩款機型可撐超過27小時

剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

上班多久才能買iPhone 14 Pro？南韓只要10.5天　贏過中台日港

IG隱藏功能曝光！小盒子「按1符號」超驚喜　妹子讚：半夜很好用

影響恐破千人！　外媒曝Meta即將大規模裁員　

讓手機再戰久一點！3C達人公開維持電池健康2大關鍵

iPhone召喚Siri不用「嘿！」　外媒曝蘋果語音口令將升級

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

疫後逐漸復甦！無薪假降至1.5萬人　旅行社逾500人停止實施

施羅德2023年十大預測出爐　看好投資級債、陸港股走勢

快訊／高雄2車深夜被開15槍　惡匪開3車冷血犯案「都是權利車」

張國政連襟謝國獻因教唆對柯麗卿噴辣椒水等遭判刑　謝說明無犯罪動機

全系搭載動態島！外媒盤點iPhone 15八大特點

打針超驚恐！橘貓「秒變鵝卵石」　埋頭露屁逃避：別管朕

15歲少年試鏡BL劇遭「暴力性騷」　電視台員工被逮…車內驚見可疑分泌物

開黑色C300上路「1天被攔檢3次」車主崩潰：錯了嗎！資深警曝原因

11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花

雪寶聖誕樹亮相！「極光光雕投影秀」今晚試燈　冰屋4設施免費玩

3C家電熱門新聞

剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

IG隱藏功能曝光！她小盒子按1符號超驚喜

南韓工作10.5天就能買iPhone 14 Pro　贏過台日港

雙11優惠出爐！　iPhone 14降價一成、手機配件買一送一

iPhone 14續航力實測出爐　兩款機型可撐超過27小時

LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」100GB→20GB

iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電無徵兆死機

蘋果摺疊螢幕手機渲染圖曝！　iPhone 15 Flip搭長形外螢幕

蘋果iPhone 14電力實測出爐　持久度排行二款機型並列第一

讓手機再戰久一點！3C達人公開電池健康2大關鍵

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

iPhone召喚Siri不用「嘿！」　外媒曝蘋果語音口令將升級

iPhone 14 Pro爆災情　蘋果回應用這方法解決

影響恐破千人！　外媒曝Meta即將大規模裁員　

更多熱門

相關新聞

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

台南市青年路１家漫畫書店任職胡姓女店員，7日上午11時許清潔打掃店內之淋浴間時，一時疏忽將自身所有價值2萬6千元之手機放於淋浴間之洗手檯上，直至下午2時許經四處尋找未果，並撥打手機發現已遭關機，而向市警二分局博愛派出所報案，警方透過監視器循線查出林姓女子涉重嫌，傳喚到案依竊盜罪嫌送辦。

手機溫溫的算發燙？　過來人揭1關鍵

手機溫溫的算發燙？　過來人揭1關鍵

硬要「集中精神」有反效果！專家：1態度才能成功

硬要「集中精神」有反效果！專家：1態度才能成功

整台iPhone烤焦　她一拆保護殼興奮尖叫

整台iPhone烤焦　她一拆保護殼興奮尖叫

台北外送員撿到手機歸還失主！挨告賠萬元

台北外送員撿到手機歸還失主！挨告賠萬元

關鍵字：

LINE手機容量佔用空間iCloud照片音樂

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面