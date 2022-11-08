LINE吃太胖「手機瘦身大絕曝光」　神人曝：100GB→20GB

▲手機瘦身操，有機會多出「1/3容量」 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

手機容量「瘦身」超狂懶人包來了！3C達人Tim哥指出，社群App就是最大的「吃容量怪獸」，因此善用清除快取鍵，能快速讓LINE多出更多容量；另外音樂重度使用者，記得打開iPhone「最佳化儲存空間」，系統會自動清除沒有在聽的音樂，也能省空間。

Tim哥在YouTube頻道分享「iPhone容量爆了！教你清出100G手機儲存空間」影片，他表示，社群軟體像是LINE、WeChat 、WhatsApp就是「吃容量怪獸」，因此用戶們定時清除快取很重要，尤其照著以下個步驟清空手機，有機會多出「1/3容量」。

▲LINE清除快取。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）



影片中，Tim哥也出賣媽媽的糗事，大家都會說LINE使用很卡，「但都沒有我媽的卡，魏媽的LINE有100GB，完全沒有清過，但被我一清完後，瘦身剩20GB而已，很強吧！」

►以LINE來說，可打開設定→聊天→刪除資料→選擇清除快取

►另外iPhone部分，到設定→一般→iPhone儲存空間，能瞭解平時最常使用哪些APP與佔用空間，沒有用的APP也可以卸載或刪除。

▲音樂開啟最佳化儲存空間。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）

若您是音樂重度使用者的話，Tim哥說，要開啟「最佳化儲存空間」，並建議勾起64GB（大約可存1萬2800首歌）。事實上，透過這個技巧能讓手機在有限空間內，去把音樂做一個侷限。Tim哥也白話文解釋，系統會自動去清除一些沒有聽的音樂，讓容量更有效率管理，也能省容量空間。

►設定→音樂→開啟「最佳化儲存空間」，建議勾起64GB（大約可存1萬2800首歌）

▲照片記得勾起「最佳化iPhone儲存空間」 。圖／翻攝3cTim哥生活日常／YouTube）



照片與錄影部分，Tim哥表示，果粉們記得勾起「最佳化iPhone儲存空間」，如果有使用iCloud備份照片的話，會把照片的最高品質上傳到雲端上，手機裡面只會保存容量小的照片，如此一來手機會多出更多空間。此外，連拍也很佔空間，若一次10連拍，可保存其中2張相片就好，剩下刪除即可。

►設定→相片→勾起「最佳化iPhone儲存空間」

►相簿→連拍相片→選取→勾選幾張喜歡的→只保留X個喜好項目→完成即可

►4K錄影→改選1080p：平時錄影不需要4K，其實改勾選1080p也能省手機的空間

若是喜愛追劇的人，「Apple TV」要選擇「使用行動數據→行動網路→快速下載」，因為選擇高品質的話，會用掉很多儲存空間；還有Netflix也有省容量小撇步，「打開APP→選擇智慧下載→下載下一集」，如此一來，它會自動刪除你看完的劇集，會自動幫你替換到下一集，同樣能達到省空的目的。

最後是檔案的部分，Tim哥說，選擇檔案（包括Word、PPT或Excel），檔案可能佔了40至50MB，此時可透過「壓縮功能」，至少省出1至2成的空間。