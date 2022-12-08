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台東學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽登場　12／7起進行3天

▲111學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府教育處於7日至9日一連3天，在台東縣政府文化處藝文中心演藝廳舉辦111學年度全縣學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽。各類組第1名且為優等以上者，將代表台東縣參加明年的全國賽。

▲111學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，台東縣各級所屬學校及個人歷年以來參賽成績優良，106、107、110學年度(108、109學年因Covid-19疫情停辦)賓茂國中連續3年以優美的排灣歌謠征服全國各團隊，榮獲國中鄉土歌謠特優第1名，110學年度更有新興國小獲鄉土歌謠原住民語系特優、豐榮國小獲東南亞語系特優殊榮、107學年度新生國中李倖安同學榮獲國中B組全區直笛特優第1名；台東學子亮眼的表現，見證台東縣學校推動音樂藝術教育的成就，也讓孩子的音樂天賦得以被發掘，期望藉由每年的學生音樂及鄉土歌謠比賽，持續培養縣內學生音樂藝術人才及提升音樂美感素養。

▲111學年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處則指出，今年賽事之合唱、鄉土歌謠、直笛及兒童樂隊已先於10月26日至29日舉辦各分區賽，各分區賽獲優等以上團隊始可報名參加縣賽；其餘及個人項目則逕行報名參加縣賽，計有95個團隊項目2,622位學生及11項個人項目34人次，共2,656人次參加111學年賽事，競逐38個項目的優勝，為各項學生競賽中參加人數最多的賽事，各類組第1名且為優等以上者，將代表台東縣參加全國賽。

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音樂 鄉土歌謠 台東

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