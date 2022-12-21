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跨幫派聯手詐騙！盜正妹圖誆投資　退休翁近600萬被騙光

▲刑事局破獲天道盟正義會、四海幫組投資詐騙集團吸金4千萬，警方收網逮捕22人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲天道盟正義會、四海幫投資詐騙集團吸金4千萬，警方收網逮捕22人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊宣布破獲黑幫成員組成戀愛投資交友詐騙集團，歹徒冒用網紅美女圖，透過臉書、IG刊登人生勝利組投資獲利心得，邀民眾匯款投資，被害人超過50人，詐諞金額逾新台幣4千萬元以上。刑事局會同台中大雅分局、台北市松山分局、桃園市刑大共組專案小組，報請桃園地檢署月股檢察官李佩宣指揮偵辦。

警方調查，該詐團成員有天道盟正義會、四海幫成員，犯罪手法透過臉書、IG等社群平台冒用網紅照片大PO炫富文，營造投資賺錢一本萬利假象，再透過冒用美女照片開假帳號，邀約民眾進入歹徒假冒澳洲金融商高匯期貨投資平台的假網站投資，被害人懷著與美女談戀愛、或者投資賺大錢美夢，匯款到歹徒指定的人頭帳戶。

▲刑事局破獲天道盟正義會、四海幫組投資詐騙集團吸金4千萬，警方收網逮捕22人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲黑幫組投資詐騙集團、警政署長黃明昭赴該局視察。（圖／記者張君豪攝）

歹徒等到被害人卸下心防後，會利用投顧老師提供各種內線消息，報明牌鼓勵投資，甚至被害民眾發現有獲利要出金，歹徒還創設假冒的「四海資產管理公司」要民眾匯款保證金才能領回獲利，讓部分民眾匯出更多現金，導致血本無歸。

警方調查，一名70歲的被害民眾，因誤信投資導致596萬元退休老本被騙光，專案小組12日兵分多路赴桃園、台北、新北、基隆、台中等地逮捕該詐騙集團主嫌王女（40歲、毒品、詐欺前科）及該集團22名成員，並查扣汽車1台、筆電、平板、手機26支、提款卡32張、存簿25本、銀聯卡U盾、公司大小章、支票簿證物。

▲刑事局破獲天道盟正義會、四海幫組投資詐騙集團吸金4千萬，警方收網逮捕22人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破投資詐騙集團，收網逮捕22人，歹徒假冒正妹致富吸引民眾投資。（圖／記者張君豪翻攝）

警訊後將王女等22人移送桃園地檢署複訊，該集團7人遭聲押獲准，其餘共犯3-5萬元交保候傳；警政署長黃明昭21日下午赴刑事局視察，並對掃黑肅毒的刑事局外勤人員頒發慰勉金。黃明昭指出，感謝刑事局近期偵破重大黑幫組織4件、重大詐欺集團5件及重大毒品集團2件等重案。

黃明昭指出，刑事局結合台北、台中及桃市警局偵破本案、緝獲集團22人，被害人逾50人、詐騙及洗錢金額達4千萬元，偵辦同仁分析層層金流並長期監控，發動數波搜索、拘提行動，循線溯源一舉擒獲具天道盟及地方組合幫派背景集團幕後核心。

黃明昭強調，詐欺是黑道幫派重要不法所得來源，警政署貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續推動「掃黑幫、打詐欺、斷金流」除惡務盡是唯一的目標，未來將持續全力淨化社會治安，守護人民安全。

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