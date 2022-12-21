郭台銘暴怒嗆「禽獸」！　炸5萬人朝聖

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘暴怒嗆「禽獸、朽木」！　炸5萬人朝聖

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者未把人民生命作為第一優先，直言「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」，卻遭衛福部長薛瑞元吐槽「像是BNT推銷員」。郭台銘今（21日）不忍了，在臉書寫下16字遺憾，文中更使用到「禽獸、朽木」等強烈詞彙，貼文曝光立刻掀起網友熱議。

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘今（21日）大動作反擊衛福部長薛瑞元。（合成圖／資料照、郭台銘臉書）

針對薛瑞元今日在立院受訪時嘲諷自己「像是BNT的推銷員」，郭台銘下午在臉書寫下16字表示遺憾，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲郭台銘發文怒轟執政黨：禽獸食祿。（圖／郭台銘臉書）

郭台銘臉書貼文發布1小時突破5萬人按讚，大批網友紛紛留言，「2024請郭蕫出來選總統，解救台灣人民」、「請郭董慎重考慮2024台灣大選」、「2024總統只投郭董」、「只會耍嘴皮子的中央真的令人失望」、「2020您錯過了！2024可​以再請您勇敢一次嗎？」、「寥寥數語，道盡社會心聲」。

資深媒體人趙少康也留言呼應「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。視人命如草芥的民進黨政府毫不愧咎悔改，國之大不幸」；台北市議員張斯綱則表示「郭董說得好！無法苦民所苦的政府，終將遭到人民唾棄」；名嘴朱學恒則說「後面接的是，狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷邱墟，蒼生塗炭。」。

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

另外，郭台銘辦公室也以3點回應衛福部：

1、台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，台灣在前幾劑的疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同的需求，高端若繼續有次世代的發展，政府在做疫苗採購也應該納入考量，政府組織存在的目的之一就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則ㄧ切就依靠商業供需決定即可！更何況打BNT的人還非少數！

2、不同廠牌就算同成份的藥品都有其配方的差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利，政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇，這才是大家心中的疑惑。

3、還記得BNT兒童疫苗劑型？當初政府也是要求民眾讓6-11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙的進BNT兒童劑型，照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT的業務代表！

▲▼郭台銘深夜悼念亡妻　發文談人生最大遺憾：救不回愛人與家人。（圖／翻攝自臉書／郭台銘）

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

ET快訊
快訊／震撼彈！　24年「新光三越」宣布收攤
快訊／遭郭台銘狠批「禽獸食祿」！　薛瑞元回應了
1歲童「吞掉水晶寶寶」體內瘋狂膨脹！　腸爆破恐死
林襄胸部鏤空熱舞！　一彎腰「雪白半球」彈出
郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！　下一句更粗暴
快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪！　30萬元來源不明遭查扣
黑髮正妹「全裸巨乳熱舞」挺梅西！　400萬人目睹黑森林
雄女新大門遭笑「高雄第一女子高級動物園」　校方回應了
郭台銘暴怒嗆「禽獸、朽木」！　炸5萬人朝聖
正妹控陸警壓床猥褻！　被送精神病院「綁床灌藥」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

最新民調！56％民眾認2024會政黨輪替　挺兩岸永遠維持現況創歷年次高

快訊／嘉義市敗選中常委落淚　王美惠嘆心寒：輔選問心無愧

不捨逼宮聲浪　基隆綠議員表態「我支持蘇貞昌院長」

趙介佑聲明「與民進黨早已脫節」　吳怡農：北市黨部沒有人頭黨員

監察院要林益世繳400萬罰緩　起因是12年前隱匿6300萬財產

網友嗆「藥物原料多來自大陸別搶」　她反擊：弄個普拿疼國家隊啊

重用女性、年輕世代！盧秀燕公布新人事　用人3大哲學曝

市府政務首長總辭　鄭文燦：感謝團隊讓桃園站在新的起跑點

郭台銘掀BNT爭議影響選情？　吳怡農：現在不是衛福部長在選舉

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

最新民調！56％民眾認2024會政黨輪替　挺兩岸永遠維持現況創歷年次高

快訊／嘉義市敗選中常委落淚　王美惠嘆心寒：輔選問心無愧

不捨逼宮聲浪　基隆綠議員表態「我支持蘇貞昌院長」

趙介佑聲明「與民進黨早已脫節」　吳怡農：北市黨部沒有人頭黨員

監察院要林益世繳400萬罰緩　起因是12年前隱匿6300萬財產

網友嗆「藥物原料多來自大陸別搶」　她反擊：弄個普拿疼國家隊啊

重用女性、年輕世代！盧秀燕公布新人事　用人3大哲學曝

市府政務首長總辭　鄭文燦：感謝團隊讓桃園站在新的起跑點

郭台銘掀BNT爭議影響選情？　吳怡農：現在不是衛福部長在選舉

被爆姐弟戀魏大勛！　秦嵐工作人員「2句回應」網：是真的了

《阿凡達》驚傳觀眾「看到心臟麻痺死亡」！　死因曝：曾染新冠

萬燈閃耀太平老街　斗六市兔年燈海12／23正式啟燈

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

新光三越桃園大有店明年2月收攤！　業者表示「對應未來佈局」

白襪柴堅持當「靠爸族」斜角45度緊貼心愛背　狗友認證：是真愛

驚悚畫面曝！機車被撞「騎士噴飛10m」命危　貨車擋風玻璃全碎　

捷運上聽《愛你》不配合戴口罩　他被拽下車竟告警公然侮辱

遭郭台銘批「禽獸食祿」　薛瑞元：這句話重了點「沒catch到我本意」

搶藥寄陸改「分批買」！藥局限購1次2盒　台商電話訂藥指定4品項

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

政治熱門新聞

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！

12當選人遭彰檢提「當選無效」之訴

即／盧秀燕小內閣出爐　前立委王育敏任副市長

韓市府團隊到齊！韓國瑜：不做官、只做事

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

郭台銘暴怒嗆「禽獸」！　炸5萬人朝聖

鍾東僅遭提當選無效　最慘和「這2人」一樣

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

趙介佑發聲明懺悔　點名何志偉幫繳黨費

即／遭提「當選無效」訴訟　鍾東錦開嗆了

即／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲

綠營猛打高虹安！苦苓16點分析：不輸才怪

趙介佑控「和黑距離多深厚」　何志偉暫不回應

更多熱門

相關新聞

郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！下一句更粗暴

郭台銘怒嗆「禽獸食祿」由來曝光！下一句更粗暴

鴻海創辦人郭台銘連兩日提出BNT雙價疫苗議題，被衛福部長薛瑞元酸「像是BNT的推銷員」，氣得他在臉書寫下「禽獸食祿」等16字。資深媒體人黃揚明就分享這段話的由來，許多網友大讚寫得好，還有人直言，「已經很給面子了。」

BNT爭議影響選情？　吳怡農：不是衛福部長在選舉

BNT爭議影響選情？　吳怡農：不是衛福部長在選舉

癡情阿公花數萬元要領包裹　第二春竟是騙局

癡情阿公花數萬元要領包裹　第二春竟是騙局

詐團盜正妹圖誆投資　退休翁近600萬被騙光

詐團盜正妹圖誆投資　退休翁近600萬被騙光

拜登邀請！澤倫斯基旋風訪美行程曝

拜登邀請！澤倫斯基旋風訪美行程曝

關鍵字：

郭台銘BNT衛福部薛瑞元朽木影音

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

男團成員爆11年婚變！

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面