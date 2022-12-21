郭台銘暴怒嗆「禽獸」！　炸5萬人朝聖

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前談起購買BNT疫苗時遭遇重重困難，讓他感嘆執政者未把人民生命作為第一優先，直言「若可以早進來2個月，我們死亡人數可以大大減少」，卻遭衛福部長薛瑞元吐槽「像是BNT推銷員」。郭台銘今（21日）不忍了，在臉書寫下16字遺憾，文中更使用到「禽獸、朽木」等強烈詞彙，貼文曝光立刻掀起網友熱議。

▲郭台銘今（21日）大動作反擊衛福部長薛瑞元。（合成圖／資料照、郭台銘臉書）

針對薛瑞元今日在立院受訪時嘲諷自己「像是BNT的推銷員」，郭台銘下午在臉書寫下16字表示遺憾，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，同時呼籲執政者體民所苦，廣納建言。

▲郭台銘發文怒轟執政黨：禽獸食祿。（圖／郭台銘臉書）

郭台銘臉書貼文發布1小時突破5萬人按讚，大批網友紛紛留言，「2024請郭蕫出來選總統，解救台灣人民」、「請郭董慎重考慮2024台灣大選」、「2024總統只投郭董」、「只會耍嘴皮子的中央真的令人失望」、「2020您錯過了！2024可​以再請您勇敢一次嗎？」、「寥寥數語，道盡社會心聲」。

資深媒體人趙少康也留言呼應「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。視人命如草芥的民進黨政府毫不愧咎悔改，國之大不幸」；台北市議員張斯綱則表示「郭董說得好！無法苦民所苦的政府，終將遭到人民唾棄」；名嘴朱學恒則說「後面接的是，狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政。以致社稷邱墟，蒼生塗炭。」。

另外，郭台銘辦公室也以3點回應衛福部：

1、台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，台灣在前幾劑的疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同的需求，高端若繼續有次世代的發展，政府在做疫苗採購也應該納入考量，政府組織存在的目的之一就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則ㄧ切就依靠商業供需決定即可！更何況打BNT的人還非少數！

2、不同廠牌就算同成份的藥品都有其配方的差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利，政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇，這才是大家心中的疑惑。

3、還記得BNT兒童疫苗劑型？當初政府也是要求民眾讓6-11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙的進BNT兒童劑型，照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT的業務代表！

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