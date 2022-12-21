批彭蔭剛「屠夫之子」　王定宇挨告不認罪：對事不對人

記者黃哲民／台北報導

海基會董事彭蔭剛今年7月在報紙刊登半版廣告，擔心美國眾議院議長裴洛西訪台可能會讓兩岸關係「擦槍走火」，民進黨立委王定宇PO文怒批彭是「屠夫之子」、「中共應聲蟲」等語，遭彭控告涉犯加重誹謗等罪嫌，王定宇今到台北地院出庭不認罪，強調對事不對人、史料與判決記載彭父彭孟緝被稱為「高雄屠夫」，彭的律師反擊王用無關的資料做人身攻擊、以羞辱方式煽動仇恨，法官諭知辯論終結，訂於明年（2023年）元月18日上午9點30分宣判。

▲民進黨立委王定宇批彭蔭剛「屠夫之子」，挨告加重誹謗到台北地院出庭後受訪，希望法院公正判決。（圖／記者黃哲民攝）

彭蔭剛今年87歲、健康不佳，今沒出庭。王定宇開完庭受訪指出，彭蔭剛刊登報紙廣告，以戰爭的說法企圖阻止裴洛西訪台，彭蔭剛的言論對台美關係是一個負向因素，當然應受公評。王定宇說，彭父彭孟緝於二二八事件中，在高雄槍殺2500多人，「屠夫」稱號是歷史對彭孟緝的評價，也讓高雄人悲痛，彭蔭剛想利用司法洗掉這個評價，雖有權提告，但希望法院公正判決。

彭蔭剛父親彭孟緝是黃埔軍校出身的抗日將領，最高軍階為四星上將，1997年以89歲高齡辭世。1947年爆發台灣官民衝突的二二八事件，彭孟緝時任高雄要塞司令，派兵鎮壓動亂造成大量死傷，因此被稱為「高雄屠夫」。

▲民進黨立委王定宇在臉書上批評航運界大老、海基會董事彭蔭剛，被彭蔭剛提起自訴控告涉犯加重誹謗等罪嫌。（圖／翻攝自王定宇臉書）

本案源於裴洛西今年（2022年）8月2日旋風訪台前，彭蔭剛提前於7月26日在報紙買下半版廣告，刊登《致：美國國會眾議院議長裴洛西女士》的一封信，文中提到擔心裴洛西訪台可能讓兩岸關係更緊張，「甚至發生擦槍走火的事件」，並呼籲兩岸同胞都是中國人，「我們要的是兩岸和平，兩岸不打仗」。

彭蔭剛在廣告中表明是以「居住在台北的中華民國國民」身分發表私人信函，希望美國在台協會（AIT）轉交裴洛西，但他身兼海基會董事、中國航運董事長，曾任中國國民黨中央評議委員會主席團主席，登報舉動引起議論。

王定宇隔天在臉書PO文痛批彭蔭剛用俄羅斯與烏克蘭的戰爭「替中國威脅台灣」、「附和中國恐嚇台美關係」，王定宇並指彭蔭剛是「屠夫之子」、「中共的應聲蟲」，還要彭蔭剛「如果知道廉恥，就應該辭職（海基會董事）滾蛋！」等語。

▲民進黨立委王定宇（左）批彭蔭剛「屠夫之子」，挨告加重誹謗到台北地院出庭後受訪，握拳說「我以後來做律師」。（圖／記者黃哲民攝）

彭蔭剛提起自訴控告王定宇涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌，他的委任律師今出庭稱彭蔭剛年邁患病，「有生之年屈指可數」，刊登廣告「純粹是個人對台灣安全的擔心及關心，出自一片愛台灣之心」，起因是見烏克蘭人民在俄烏戰爭中家破人亡的感傷，所以呼籲「兩岸和平，兩岸不打仗」。

彭蔭剛的律師指稱，裴洛西結束訪台離開後，中國隨即軍演造成兩岸情勢緊張，可見彭蔭剛的意見不是危言聳聽，律師並說彭蔭剛已淡出職場、非公眾人物，雖然私人信件登報「經部分人士得以閱覽」，但不構成可供討論的公共事務，且王定宇是以75年前的二二八事件資料，偏離主題無端稱呼彭蔭剛「屠夫之子」，不但是人身攻擊，更以羞辱方式煽動仇恨、製造族群對立，並非善意發表言論。

王定宇出庭不認罪，強調本案評論對事不對人，彭蔭剛花錢刊登報紙廣告，內容提到兩岸局勢、台美關係跟戰爭威脅等國人關注議題，卻說這只是私人信函、不是公共事務，「這種定義，跟社會常識偏離太遠，令人難以理解」。辯護律師稱，縱使王定宇用詞尖酸刻薄，但彭父的「屠夫」惡名在監察院考察報告、史料甚至法院判決都有記載，彭蔭剛自願發表具有高度爭議的政治言論，理應接受言論市場最嚴厲的批判。