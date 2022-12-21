綠委提案「選舉公報刪學歷」　他批：怪抖音、怪學歷就是不怪自己

▲羅智強痛批綠委主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷，民進黨敗選怪東怪西，怪抖音、怪學歷，就是不怪自己。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一大選爆出不少論文抄襲醜聞，民進黨24名立委連署提出的選罷法「排黑」修法草案版本中，被發現主張選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷，提案人之一是因博士論文涉抄襲而被台北大學撤銷學位的立委蔡適應，引發熱議。對此，前台北市議員羅智強21日就在臉書痛批，民進黨敗選怪東怪西，怪抖音、怪學歷，就是不怪自己。

羅智強批評，民進黨選輸怪東怪西又一例，論文抄襲引發骨牌倒地效應，九合一大選一敗塗地，民進黨立委竟突發奇想，要修法刪除選舉公報的「學歷」欄，理由是「參選人之學歷與其是否足以代表人民意志，並無一定關聯性，選舉公報實不應強制要求揭露候選人學歷」。他提到，立委鍾佳濱、蔡適應等人提出選罷法修法草，以「排黑」之名，偷渡刪除「學歷」，蔡適應自己就是因論文抄襲遭北大撤銷博士學位，他質疑，「難道認為選舉公報上不登載學歷，民眾就會忘記他被撤銷的學歷？」他痛批，民進黨選舉出奧步，選輸還翻桌，根本「跋歹筊」。

羅智強表示，民進黨立委認為，參選者的學歷與是否足以代表人民意志無關，按此邏輯，他反問，「經歷、政見、出生地、性別、年齡，豈不也都與人民意志無關？」，應該通通可以刪除，只要註明是否「抗中保台」、有沒有簽「拒絕投降承諾書」，就可代表人民意志，風風光光參選。他最後再批，「怪東怪西，怪抖音、怪學歷，民進黨敗選就是不怪自己」，解決問題不是消滅問題，民進黨想藉消滅問題來解決問題，最後被消滅的將是自己。