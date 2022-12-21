悲劇！彰化婦長期遭家暴勒斃酒醉夫　鄰居嘆：應該忍無可忍了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今(21)日上午發生一起吳姓老婦(69歲)涉嫌用電線勒斃酒醉陳姓丈夫(75歲)再揚言自殺的人倫悲劇，雙方疑似爭吵釀殺機，據鄰居私下透露，老翁平日還很正常，但酒後整個人就失控，婦人長期飽受身心威脅，子女也都知道他們酒後常吵架，也沒通報，此次會痛下殺機，應該是忍無可忍了，才會發生憾事。

▲彰化妻用電線勒斃酒醉夫，現場拉封鎖線。（圖／民眾提供）

據了解，事件發生於今天上午7點40許，吳婦的子女打電話報案「媽媽剛打電話表示殺了爸爸，現在要自殺」，消防局立即出動1輛消防車及2輛救護車，到達現場發現疑似是夫妻吵架後，妻子涉嫌用電線將酒醉丈夫勒斃，丈夫已明顯死亡，家屬也拒絕送醫，現場交由員警處理，隨即將吳婦逮捕到案，並封鎖現場調查。

據附近老鄰居透露，這對老夫妻已在地居住有數十年的時間，育有一子二女，兒子也已經娶媳婦，平日與二女兒同住，但奇怪的是，近2個月鮮少聽到他們夫妻吵架。

但陳翁只要喝酒，便對妻子大吼大叫，今天清晨又開始酗酒，鄰居也聽到2夫妻大吵大鬧的聲音，吳婦極有可能是已經無法承受了，看到丈夫酒醉，便拿起電話線將他勒死，還打電話給住在國外的子女，說自己殺了父親，還要自殺。

子女也都知道老父親的失序行為，但也因為若通報，母親會被老爸打得更兇，沒想到一再隱忍卻釀成不可收拾的後果。吳婦勒斃丈夫後，精神狀況極度不佳，目前檢警仍在製作筆錄，釐清相關的原因。

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