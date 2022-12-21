1歲男童「吞掉水晶寶寶」　體內吸水瘋狂膨脹！腸爆破恐致死

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名1歲多的男童，因誤食「水晶寶寶」被帶到醫院急診。X光片發現，男童的小腸阻塞且脹大，經2度剖腹手術後，取出數顆大小不一的水晶寶寶，男童術後被灌洗食鹽水，陸續又排出碎渣，所幸住院半個月後已經康復出院。

▲男童誤食水晶寶寶。（圖／高雄長庚提供）

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▲男童小腸有被不明物體阻塞情形(箭頭處)，經開刀手術才確認是水晶寶寶。（圖／高雄長庚提供）

收治病例的高雄長庚兒童胃腸科賴宛孜醫師表示，日前有名小男童被帶到高雄長庚兒科急診就診，家長表示，男童疑似誤食「水晶寶寶」。入院X光片中發現，男童小腸有阻塞及漲大情形，因此安排腹部電腦斷層掃描，發現男童右下腹有圓形異物導致小腸阻塞，緊急會診小兒外科醫師進行剖腹探查手術。

▲高雄長庚兒童胃腸科賴宛孜醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

手術過程中，取出大小不一的異物，確認是完整的水晶寶寶，還有其他脹破的殘渣。不過手術後持續觀察，發現男童仍有脹痛、嘔吐情形，再次安排X光片檢查，發現男童腹部仍有尚未取出的的水晶寶寶，因此安排第二次開刀。

不過第二次手術中，發現男童腹部仍有脹破無法被取出的殘渣，因此將他轉至兒童加護病房，以生理食鹽水灌洗，男童才將水晶寶寶殘渣順利排出體外，並逐漸恢復食慾及活動力，住院半個月後康復出院。

▲未取出的水晶寶寶殘渣恐會再體內不斷脹大。（圖／高雄長庚提供）

賴宛孜指出，水晶寶寶為聚丙烯聚合物做成，也是尿布中吸水的成分，吸水力極強，吸收水分之後，小顆水晶寶寶可以膨脹大如彈珠大小，而大顆水晶寶寶甚至能脹到如雞蛋大小。

賴宛孜提醒，水晶寶寶顏色鮮豔繽紛，可能會被幼童誤食，而在腸道內漲大導致腸道阻塞，甚至腸道破裂引起腹膜炎或死亡。因此家中如有幼童，應將此類物品置於幼童不易取得之高處。若不小心或疑似誤食，應儘速送醫，勿自行於家中以生理食鹽水灌食。

▲▼水晶寶寶顏色鮮豔繽紛，可能會被幼童誤食。（圖／記者許宥孺翻攝）