7團體與企業認養太魯閣國家公園10條步道　太管處贈感謝狀

▲太管處舉行步道認養簽約儀式。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處推動社會各界認養園區步道，2024年至2024年計有7個單位認養10條步道，太管處特別於21日上午11時00分舉行步道認養簽約儀式。除了簽約之外，為了表達對步道認養單位的感謝，太管處也特別頒贈感謝狀，儀式簡單而隆重。

此次認養的單位及認養的步道分別是：花蓮第二信用合作社認養長春祠步道及砂卡礑步道；台灣電力公司花蓮區營業處認養大禮步道；中華民國山難救助協會認養南湖大山步道及北二段步道；中華民國山岳協會認養羊頭山步道及畢祿山步道；救國團天祥青年活動中心認養綠水步道和白楊步道，社團法人台中市山岳會、台中市第二信用合作社共同認養奇萊山步道，認養期限從2023年1月1日起至2024年12月31日止。認養單位需定期派員進行步道巡查、山屋周邊清潔及簡易設施維修等工作。

太管處表示，推動民間參與步道認養已行之多年，透過認養的機制，民間單位不僅可藉步道認養親近自然，亦可同時進行步道維護工作，成效相當好，認養的單位、步道及內容也逐年增加。走進步道是體驗太魯閣之美最好的方式。

▲花蓮二信、台中市山岳會及台中二信進行步道認養維護及淨山活動。

太魯閣國家公園範圍廣闊，園區從低海拔到高海拔，步道也從海邊到高山，擁有適合賞景、健行及登山活動的各類型步道，提供民眾以各種方式親近大自然。為了維護步道的順暢，充分掌握步道的狀況，並鼓勵社會各界參與國家公園經營管理及保育工作推動步道認養。

太管處強調，提供民間參與是國家公園經營管理重要的作法，藉由民間的參與，除了可以減少政府人力與經費的支出，更重要的是將對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對自然環境的使命感與責任感。他強調，國家公園是全民共有的珍貴資產，除了國家公園管理處全心投入經營管理，也需全民一起參與保護。

簽約儀式後，太管處與各認養單位也針對步道認養經驗互相交流，整個活動於中午結束。太管處表示，園區仍有多條步道，歡迎有興趣的團體參與認養，有意認養的團體請洽太魯閣國家公園管理處遊憩服務課，電話03-8621100轉604。

