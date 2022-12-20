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13歲少女公園野戰！住院病房內直接連結　父抓包男網友慘了

▲桃園市藍姓女子不滿同居女友要分手，去年多次傳LINE恐嚇女友挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲13歲少女上網交友，與22歲大哥哥在公園公廁、醫院病房內2度嘿咻，爸爸發現後氣炸將男網友告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

22歲吳姓男子網路交友認識了一名13歲少女，2人談起網戀，他進一步將少女約出來，在公園的廁所內發生性行為；半年後，吳男去探望在醫院的少女，又直接在病房內進行連結，後來被少女父親察覺異狀，憤而報警提告。台北地院依對於未滿14歲之女子為性交2罪，處應執行有期徒刑2年，考量吳男與少女及其父親完成賠償和解，緩刑5年，並提供200小時義務勞務，參加法治教育5場。

判決指出，吳姓男子2020年間，透過網路交友認識了年僅13歲的少女，2人聊了一陣子後，吳男與少女相約同年6月26日在公園見面，不料一時天雷勾動地火、在廁所內嘿咻起來；隔年1、2月間某日，吳男得知少女在新北市某醫院，遂前去探視，但2人又在病房內進行性行為，之後少女父親察覺女兒異狀，追問下才發現事實，氣憤報警。

吳男被逮後，從頭到尾承認全部行為，少女也表示沒有遭到強迫，表達不願追究，吳男與少女及少女父親談好賠償，並已全部給付完畢，最後達成和解。

新北地院審酌，事發時吳男僅22歲、年輕氣盛，與少女是透過網路交友方式，而非利誘或隨機尋找不特定少女下手，情節較輕，又已積極彌補自己犯行，對方皆已願意給吳男緩刑機會，態度尚佳，依法減輕其刑，以對於未滿十四歲之女子為性交2罪，處應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間付保護管束，並提供200小時義務勞務、參加法治教育5場，仍可上訴。

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