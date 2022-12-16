花旗宣布「逐步關閉大陸個人銀行業務」　未來聚焦企業和機構業務

▲花旗銀行將關閉在大陸的個人銀行相關業務。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

花旗銀行近日宣布，將逐步關閉中國大陸的個人銀行業務，為全球個人銀行業務戰略轉型的後續調整，在逐步關閉個人業務的過程中，將繼續尋求單獨出售中國大陸個人銀行業務中的個體業務可能性。花旗強調，「業務調整不涉及企業與機構客戶業務，將繼續堅定發展其中國大陸的企業與機構客戶業務。」

《每日經濟新聞》報導，早在2021年4月，花旗宣布在全球範圍內對個人銀行業務進行戰略調整和轉型——在亞洲、歐洲、中東和非洲，後又宣布在墨西哥，共計14個市場退出個人銀行業務。這其中就包括中國大陸市場。

公開資訊顯示，花旗銀行在大陸提供的個人業務產品和服務包括，存款、保險、房貸、投資、貸款和銀行卡。花旗的業務調整將涉及約1200名員工的工作權，花旗也將為有意願尋求內部其他工作機會的員工尋求本地或其全球網路中的工作機會。按花旗預估，大陸個人銀行業務關閉的成本將不會對其經營業績和財務狀況產生重大影響。

花旗中國CEO、花旗銀行（中國）有限公司行長林鈺華表示，「花旗自1902年來到中國開始服務當地市場和客戶，我們將繼續堅定在中國服務企業與機構客戶，發展我們的對公業務。」

負責花旗全球公司所有擬出售業務部門的首席CEO Titi Cole則強調，「在過去數月中，我們仔細評估了多種方案的可能性，最終確定執行逐步關閉花旗中國大陸的個人銀行業務。接下來，我們將專注於為我們的客戶、業務夥伴和員工實現順利過渡。」

據悉，花旗全球個人銀行業務自2021年4月開始戰略調整後，至今已達成9筆出售方案，並已在澳大利亞、菲律賓、泰國、馬來西亞和巴林完成交易。同時，花旗關閉南韓個人銀行業務和俄羅斯整體業務也正在進行中。