小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

▲品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路公司新一波裁員潮來臨。品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。以目前小米全職員工約3.5萬人推算，這波裁員人數預估將超過5千人，並涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

據《界面新聞》引述一名小米員工表示，本輪裁員整體力度暫未明確，各部門之間裁員力度不盡相同。

小米財報顯示，截至9月30日，小米集團共有3萬5314名全職員工，其中3萬2609名位於中國大陸。此前已有消息稱小米計劃大規模裁員，以此減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到6千人，而按照這一數字估算，裁員幅度則接近20％。

報導稱，小米給出的補償方案為「N+2」，許多被裁員工對於補償方案相對滿意，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎還勝一籌。

今年以來，小米前3季度經調整後利潤分別為28.6億元（人民幣，下同）、20.8億元、21.2億元，與2021年單季50、60億元水準相去甚遠。背後除了單季營收接連下滑之外，造車的投入也在逐步攀升，合計已達18.65億元。

據《澎湃新聞》報導，12月19日，小米內部人士回應，年底裁員的事情確實有，履行合法合規的流程。補償政策為N+2，未休完的法定年假按照雙倍金額折算。

該內部人士表示，「目前媒體報導的裁員數量是錯誤的，實際上遠遠沒有這麼大的規模，該數據和不實信息來自脈脈平台上一則匿名造謠，公司已經取證開始走法律程序。」