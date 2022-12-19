　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

▲小米。（圖／路透）

▲品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路公司新一波裁員潮來臨。品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。以目前小米全職員工約3.5萬人推算，這波裁員人數預估將超過5千人，並涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門。其中，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部也有團隊裁員40%。

據《界面新聞》引述一名小米員工表示，本輪裁員整體力度暫未明確，各部門之間裁員力度不盡相同。

小米財報顯示，截至9月30日，小米集團共有3萬5314名全職員工，其中3萬2609名位於中國大陸。此前已有消息稱小米計劃大規模裁員，以此減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到6千人，而按照這一數字估算，裁員幅度則接近20％。

報導稱，小米給出的補償方案為「N+2」，許多被裁員工對於補償方案相對滿意，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎還勝一籌。

今年以來，小米前3季度經調整後利潤分別為28.6億元（人民幣，下同）、20.8億元、21.2億元，與2021年單季50、60億元水準相去甚遠。背後除了單季營收接連下滑之外，造車的投入也在逐步攀升，合計已達18.65億元。

據《澎湃新聞》報導，12月19日，小米內部人士回應，年底裁員的事情確實有，履行合法合規的流程。補償政策為N+2，未休完的法定年假按照雙倍金額折算。

該內部人士表示，「目前媒體報導的裁員數量是錯誤的，實際上遠遠沒有這麼大的規模，該數據和不實信息來自脈脈平台上一則匿名造謠，公司已經取證開始走法律程序。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
運彩銷售創新高！　飆到104億
又一家日本拉麵店宣布熄燈！　明年1月底結束營運
強烈冷氣團＋寒流襲台　連凍6天時間曝
驚見焦屍！　屏南冷凍公司大火
「爽抱130萬」！彩迷砸10萬　押中正確比數
小米年底大裁員！　預估超過5千人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

短髮妹收陌生簡訊！酒店「私密照」主角竟是自己　不給44萬就曝光

小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

兩岸各半合資石化項目成功運營　疫後「明年下半年」產業迎來春天

陸網購快篩、藥品有多難？　他蹲守5天搶不到：每次都「秒空」

陸年輕人流行「交嘴友」　只「接吻」不戀愛也不上床

陸對台食品業者要求不公平　國台辦：民進黨把經貿問題政治化

確診隔離「醒來全家都跑了」！婆婆老公搬光物資...人妻心碎

減肥甩掉60公斤！他「臉皮能拉10cm」　遭勸盡速就醫：恐怖罕見病

孫女問「嫁給愛情還是錢」？9旬嬤超現實回覆：哪個錢多就去

媽媽被爸爸燒死！兒得知「判死刑」直呼好輕鬆：請求立即執行

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

穿鏡面球員裝化身C羅！　世界盃超閃Dress code

短髮妹收陌生簡訊！酒店「私密照」主角竟是自己　不給44萬就曝光

小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

兩岸各半合資石化項目成功運營　疫後「明年下半年」產業迎來春天

陸網購快篩、藥品有多難？　他蹲守5天搶不到：每次都「秒空」

陸年輕人流行「交嘴友」　只「接吻」不戀愛也不上床

陸對台食品業者要求不公平　國台辦：民進黨把經貿問題政治化

確診隔離「醒來全家都跑了」！婆婆老公搬光物資...人妻心碎

減肥甩掉60公斤！他「臉皮能拉10cm」　遭勸盡速就醫：恐怖罕見病

孫女問「嫁給愛情還是錢」？9旬嬤超現實回覆：哪個錢多就去

媽媽被爸爸燒死！兒得知「判死刑」直呼好輕鬆：請求立即執行

網路傳兜售勞保資料！　勞保局澄清

台中男酒駕撞斷2電桿再撞賓士　車主聽巨響一看心涼了

運彩賣到104億創新高！　梅西戰姆巴佩成票房冠軍

二哈愛喝「除濕機水」慘拉肚子　媽一妙招➝正確使用狗籠方法

歐告「浩克」臉頂巨大腫瘤僅剩1年壽命　青山國小師生疼愛當校犬

預算6千嫌寒酸！女友過生日「給2條公式」　全職考生崩潰了

誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」復健超勵志

台灣虎航申請股票創新板上市案　預計明年第三季轉盈、8月上市　

歐陽靖兒子吃飯鬧脾氣！　店員「天使舉動」網讚爆：真的很貼心

廁所馬桶蓋總是髒髒的　飼主撞見三花貓「做出1舉動」嚇壞：難怪

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

大陸熱門新聞

妻發燒全家都溜了！夫還搬空物資

媽媽爸燒死！兒得知判死直呼好輕鬆

北京太平間、火葬場「屍滿為患」！官方：新增死亡2例

北京醫院太平間爆滿　「遺體只能放地上」

嫩妹住飯店遭偷拍！陌生男嗆：報警也不怕

看婚禮影片發現被戴綠帽！新娘竟是自己老婆他提告

小米驚傳年底大裁員　規模或達15％

孫女問「嫁給愛情還是錢」？95歲奶奶答覆超現實

有確診風險也要看世界盃！

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

IHME：陸2023年逾100萬人染疫亡

確診「醒來全家都跑了」！婆婆老公竟搬光物資

陸對台食品業者要求不公平　國台辦回應

陸年輕人流行「交嘴友」　單純「接吻」不戀愛也不上床

更多熱門

相關新聞

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

CNBC引述知情人士報導，華爾街知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）為了因應明年業務環境更艱難，打算裁減最多8%人力，相當於裁員約4000人，且行動時間很可能在明年1月。

花旗宣布「逐步關閉大陸個人銀行業務」 未來聚焦企業和機構業務

花旗宣布「逐步關閉大陸個人銀行業務」 未來聚焦企業和機構業務

2022未來論壇　探討淨零排放

2022未來論壇　探討淨零排放

金融海嘯又來了？華爾街銀行巨頭驚見慘況

金融海嘯又來了？華爾街銀行巨頭驚見慘況

3軟實力+3產業政策發展　新北攜手16大企業推數位轉型

3軟實力+3產業政策發展　新北攜手16大企業推數位轉型

關鍵字：

裁員科技企業小米

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最強不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

運彩中130萬！宛宛兒後仰大吼

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

阿根廷門將獲金手套獎　胯下前1動作讓卡達看傻

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面