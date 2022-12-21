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議長選舉在即！台南議員服務處深夜傳巨響　窗驚見疑似彈孔

記者林悅／台南報導

台南市議長綠營競爭激烈，市議會民進黨團提名邱莉莉參選議長，黨團決議要一致性投票，出身綠營的現任無黨籍議長郭信良也積極爭取連任，郭信良20日還透出台南市7大社團連署支持他連任，也有勢在必得之勢，在此敏感時機卻發生與郭信良友好的議員吳通龍服務處遭槍擊疑案。對此，麻豆分局警方強調，經採證無火藥反應，排除槍枝槍擊情事。

▲親近台南市議長郭信良的議員吳通龍服務處門窗玻璃被破壞，警方勘查蒐證排除係槍枝槍擊，將加強服務處維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲對台南市議長郭信良友好的議員吳通龍服務處門窗玻璃被破壞，警方勘查蒐證排除係槍枝槍擊，將加強服務處維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲門窗玻璃有破洞，經反覆測試破洞處均無火藥反應，且破洞狀況與一般被槍擊所造成的物理現象不同，初步排除為槍枝為所。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲門窗玻璃有破洞，經反覆測試破洞處均無火藥反應，且破洞狀況與一般被槍擊所造成的物理現象不同，初步排除為槍枝為所。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲對台南市議長郭信良友好的議員吳通龍服務處門窗玻璃被破壞，警方勘查蒐證排除係槍枝槍擊，將加強服務處維安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，20日凌晨保全發現吳通龍服務處門窗玻璃有破洞，馬上向麻豆分局報案，警方據報，火速派員到場勘查蒐證，經反覆測試破洞處均無火藥反應，且破洞狀況與一般被槍擊所造成的物理現象不同，初步排除為槍枝所為，但在現場也未尋獲BB彈或鋼珠等物，破洞究竟如何形成，將由警方進一步調查釐清。警方為求慎重，將加強吳通龍議員服務處維安，另將擴大調閱路口監視器過濾可疑人車，並報請台南地檢署指揮偵辦中。

▲吳通龍與台南市議長郭信良私交友好。（圖／翻攝吳通龍臉書）

▲吳通龍與台南市議長郭信良私交友好。（圖／翻攝吳通龍臉書）

第4屆台南市議會議長寶座民進黨勢在必得，民進黨市議會黨團為求邱莉莉勝選，要求全體黨團成員要一致性投票，否則黨紀處分，而郭信良如要連任議長，除要爭取國民黨、無黨籍議員支持外，大綠、小綠議員也要爭取，此時傳出與郭信良友的民進黨議員吳通龍服務處門窗玻璃被破壞，也引人議論揣測，是不是有警告「跑票」意味？後續有待觀察。

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