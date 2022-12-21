台南「封鎖線聖誕樹」爆紅！超美成品驚呆一票人　警局回應了

▲這棵封鎖線聖誕樹在網路上爆紅，有超過4.5萬人按讚。（合成圖／翻攝臉書／永康分局、路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

近日準備要過聖誕節，街邊已可以看見不少聖誕裝飾。一名女子日前路過台南永康分局的復興派出所時，看見了一棵外表獨特的「聖誕樹」，照片引起了許多討論，事後永康分局也出面分享完成品，華麗的外觀又帶著危險的氣氛，讓不少人直呼「太有創意了」。

一名女子在「路上觀察學院」分享照片，畫面內容中可見，派出所旁邊有棵由三角錐、封鎖線及燈飾等物組成的聖誕樹，看起來似乎還沒完成。雖然是個半成品，但仍十分吸睛，照片分享後，有超過4.5萬人按讚、留言及分享。

▲永康分局的員警利用勤餘時間，製作了這棵聖誕樹。（圖／翻攝臉書／永康分局）



事後，永康分局復興派出所也分享了這棵聖誕樹的成品照片。從照片中可以看見，除了封鎖線、燈飾及三角錐以外，聖誕樹上還多了警察背心、小熊娃娃及小禮物盒，頂端還有關公的神像，看起來相當可愛。

復興派出所表示，封鎖線除了有禁止的意味以外，同樣有保護的作用，讓現場、內圍能夠保持安全。由於節日將近，雖然員警還在嚴峻、高壓的環境中服務，但為了改變機關嚴肅的氣氛，所以利用勤餘時間，使用選舉時使用過的30公尺封鎖線、交通連桿及交通錐製成有創意、有溫度的聖誕樹，樹上的主燈為「琉璃關公」。

▼聖誕樹上還有一尊「琉璃關公」做為主燈。（圖／翻攝臉書／永康分局）



這尊關公是副所長翁紹殷帶領同仁打擊犯罪，守護市民良好環境有功，獲得分局長親自頒發的神像，而封鎖線上也掛有日常警用裝備的圖片，這棵聖誕樹寓意手護員警、全民的安全，希望大眾能多支持執法人員。

此外，復興派出所還發起了活動，準備3隻永康小熊警，做為抽獎禮物，只要民眾按讚、分享貼文，並在留言區Tag兩位好友，就有機會將小熊帶回家。

復興派出所還說，希望民眾可以一起來找聖誕樹合照，並按照上述步驟，就有機會抽到有配槍的「特別版小熊」，聖誕節當天將抽出幸運兒，希望民眾踴躍參加。

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