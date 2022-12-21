欠稅131萬元拒繳　陳姓負責人經執行署台南分署聲請管收獲准

▲台南市陳姓商號負責人欠稅131萬餘元拒繳，行政執行署台南分署向台南地院聲請管收獲准，移送管收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區經營室內設計之商號滯欠2013、2015、2017年度營業稅及其罰鍰、2015-2017年度營利事業所得稅及其罰鍰，自2018年起分別經移送機關南區國稅局台南分局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠131萬5060元拒繳，經執行署向法院申請管收獲准。

行政執行官林家禾調查發現，陳姓負責人（男、住台南市東區，48歲）於2017年12月至2019年3月間銀行交易金額合計高達1372萬餘元，足以清償所欠之稅款，執行官訊問其資金流向時，陳男略稱支付廠商、退款給客戶或償還私人借貸，卻無法提供證明資料以證實其說。

執行官查得陳男於商號欠稅後，於2019年7月間另成立一個裝修設計工程公司自己擔任負責人，企圖規避繳納義務。台南分署執行人員於12月20日將陳男拘提到場，行政執行官訊問後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將陳男移送台南地院聲請管收，法官約20日下午3時30分裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所管收。