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林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳　行政執行署台南分署查扣小貨車

▲行政執行署台南分署啟動新一波酒（毒）裁罰案件專案執行，首先查扣拒絕酒駕被裁罰的林姓男子名下貨車，定期拍賣。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政執行署台南分署啟動新一波酒（毒）裁罰案件專案執行，首先查扣拒絕酒駕被裁罰的林姓男子名下貨車，定期拍賣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為貫徹行政院「酒駕零容忍」政策決心，行政執行署台南分署啟動新一波酒（毒）裁罰案件專案執行，加強查扣存款、車輛、不動產、必要時祭出限制出境處分，及向法院聲請拘提、管收，以遏止酒（毒）駕事件持續發生。

本波行動，首先查封51歲台南市南區林姓義務人名下一台福特貨車，林男在2017年11月間，在台南市南區金華路，因拒絕接受酒測經台南市警六分局舉發後，遭台南市交通局裁罰新台幣9萬元；2019年10月間，行經台南市安平區平豐路，再因拒絕接受酒測，經台南市警四分局舉發後，又被台南市交通局裁罰18萬元，台南市交通局將未繳納的24萬5000元，移送台南分署強制執行，目前尚欠金額19萬7000元。

台南分署表示，2021年5月間接獲台南市交通局移送案件後，隨即清查林男名下財產，發現林男名下有台南市南區持分土地，立即函請地政機關辦理查封登記土地1筆，復於2021年12月間查扣林男名下車齡14年的山葉機車，經公開拍賣後以7000元拍出，再於本波行動中，在槌球體育場旁的停車場，發現林男名下福特貨車停放於此，立即予以查扣，將定期進行拍賣。

台南分署呼籲，農曆春節將至，尾牙宴和餐敘多，在喝酒之後，應多利用大眾運輸、指定駕駛或計程車代步切勿開車，共同維護用路人的生命安全。

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