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新北男賣6千萬遊戲點數逃稅神隱　「對講機應答」露餡遭拘提管收

▲▼新北1名男子逃稅神隱不還錢，躲在家裡蹲靠洗衣機旁被活逮，被法院裁定管收。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名男子（中）逃稅神隱不還錢，躲在洗衣機旁被活逮，遭法院裁定管收。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名男子賣遊戲點數逾6000萬元卻逃漏稅，連補帶罰共704萬元置之不理，還涉脫產企圖規避強制執行，行政執行署新北分署追討2年多，他始終神隱，日前因出聲應門露破綻，躲在家裡後陽台洗衣機旁被執行官活逮，移送新北地院聲請管收3個月獲准，他卻聲稱被關起來好像當兵，想試試自己能撐多久，但他若不積極協商還款計畫，恐將在牢裡過年。

這名男子現年44歲，2016年到2017年間，他透過網路賣遊戲點數高達6799萬餘元，還用子女的帳戶代收貨款，仍被國稅局查出他逃漏營業稅381萬元，除通知他須補稅還要罰鍰323萬元，但他置之不理，2020年7月被移送新北分署強制執行。

新北分署2年來僅扣得這名男子約42萬元存款，屢次通知他到分署商談如何攤還餘款662萬多元，他始終神隱，新北分署查出他2016年到2019年刷卡消費超過500萬元，包括購物、旅遊、泡三溫暖，以及支付保費與子女就讀私校學費，還買1輛賓士車登記在妻子名下，2019年得知被查稅，更立馬將自己人壽保單解約，用現金領走200多萬元保費。

▲▼新北1名男子逃稅神隱不還錢，躲在家裡蹲靠洗衣機旁被活逮，被法院裁定管收。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名男子（左）逃稅神隱不還錢，躲在家裡蹲靠洗衣機旁被活逮，被法院裁定管收。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署認定這名男子涉嫌脫產企圖規避執行，乾脆持新北地院核發的拘票直接上門找人，第1次是他的妻子開門，聲稱老公在南部工作，執行官根據經驗，隔幾天於上午9點多再度帶隊造訪，對講機卻傳來1名成年男子聲音。

眾人頓時精神一振、腎上腺素破表，男子的妻子開門聲稱全家感染A型流感，老公在南部還沒回來，執行官瞥見門口好幾雙9號尺寸的男鞋，男子讀國中的兒子因感冒躺在床上動不了，心照不宣，持拘票檢查屋內房間時，踱到後陽台赫見有個人影蹲靠在洗衣機旁，低頭似乎以為別人看不見他。

執行官打破沉默，喊出男子的名字，男子抬起頭一臉茫然，經執行官勸說到客廳坐下來好好談、別再捉迷藏，這樣會嚇到小孩，他才起身答話，驗明正身後，男子辯稱名下無財產，現在打零工沒錢補稅與繳罰鍰，之前解約保單是為了還債。

執行官告知若能先支付頭期款表示誠意，可辦理分期付款並拉長期數，男子依舊兩手一攤說無能為力。執行官認定他有履行義務的可能卻故不履行，且有隱匿或處分應供執行財產等情事，當天將他移送新北地院聲請管收。

這名男子應訊時招認解約保單領現金，用意就是規避強制執行，法官裁定管收他3個月，他卻聲稱被關起來好像當兵，想試試自己能撐多久，隱隱有賴帳到底的盤算，執行官表明執行金額不會打折，會密集提訊他勸說，若他繼續消極拖延，可能會在牢裡過年。

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