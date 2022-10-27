「可不可以只關1天就好」旅館老闆欠稅800萬　管收1晚就掏錢投降

▲經營旅館的新北市林姓男子（中）欠稅808萬元賴帳，被管收1夜就掏錢投降。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名經營旅館的林姓男子，被抓包漏開發票短報6000多萬元營收，任由公司積欠808萬元稅款與罰鍰置之不理，行政執行署新北分署查出林男把公司的名車過戶給子女，又現金提領公款近1500萬元私用，卻兩手一攤說沒錢清償欠稅，日前聲請法院管收林男3個月獲准，林男關了1夜就投降，央求「可不可以只關1天就好」，並迅速變出230萬元當頭款，其餘分期繳納，才得以獲釋回家。

現年63歲的林男從2004年起在新北市經營商務旅館，2020年間被查獲漏開發票，估算2015年度到2018年度共短報營收6466萬餘元，須補稅連同罰鍰共814萬餘元，經移送新北分署強制執行，2年來只收回公司自行繳納的6萬元。

執行官清查發現，林男從2017年7月起，陸續現金提領公款共1200多萬元，接著又把公司名下的BENZ轎車過戶給自己小孩，而在2020年11月被移送強制執行之際，林男又將公司營收與政府紓困補助款，分批以臨櫃或ATM現金提領共255萬餘元，有脫產之嫌。

林男被通知到案報告財產去向，聲稱2017年提領的1200多萬元用於購買嘉義的土地房子，登記在子女名下，2020年提款用於償還個人債務，他不記得為何把車子過戶給小孩，旅館受疫情影響而生意慘澹，他名下也無財產，兩手一攤說沒錢幫公司還債。

新北分署認為林男企圖打迷糊仗，果斷向新北地院聲請管收林男，法官裁准管收3個月，林男日前被帶往位於台北看守所內的管收處所時，神情緊張頻頻提問，執行官見林男動搖，勸他趕快繳清或辦理分期付款，林男關了1夜徹底投降，隔天上午被執行官提詢出所，央求「可不可以只關1天就好」，願意盡最大力量還錢，只求趕快回家。

執行官讓林男在新北分署打電話籌錢，林男馬上就變出230萬元現款，當成分期付款的頭期款、其餘按月分期繳納，新北分署取得擔保後釋放林男，並呼籲民眾誠實納稅，若被移送強制執行，應自動清繳或辦理分期繳納，切勿心存僥倖企圖脫產規避，以免遭拘提管收。