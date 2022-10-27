　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「可不可以只關1天就好」旅館老闆欠稅800萬　管收1晚就掏錢投降

▲▼經營旅館的林姓男子（中）欠稅808萬元賴帳，被管收1夜就掏錢投降。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲經營旅館的新北市林姓男子（中）欠稅808萬元賴帳，被管收1夜就掏錢投降。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名經營旅館的林姓男子，被抓包漏開發票短報6000多萬元營收，任由公司積欠808萬元稅款與罰鍰置之不理，行政執行署新北分署查出林男把公司的名車過戶給子女，又現金提領公款近1500萬元私用，卻兩手一攤說沒錢清償欠稅，日前聲請法院管收林男3個月獲准，林男關了1夜就投降，央求「可不可以只關1天就好」，並迅速變出230萬元當頭款，其餘分期繳納，才得以獲釋回家。

現年63歲的林男從2004年起在新北市經營商務旅館，2020年間被查獲漏開發票，估算2015年度到2018年度共短報營收6466萬餘元，須補稅連同罰鍰共814萬餘元，經移送新北分署強制執行，2年來只收回公司自行繳納的6萬元。

執行官清查發現，林男從2017年7月起，陸續現金提領公款共1200多萬元，接著又把公司名下的BENZ轎車過戶給自己小孩，而在2020年11月被移送強制執行之際，林男又將公司營收與政府紓困補助款，分批以臨櫃或ATM現金提領共255萬餘元，有脫產之嫌。

林男被通知到案報告財產去向，聲稱2017年提領的1200多萬元用於購買嘉義的土地房子，登記在子女名下，2020年提款用於償還個人債務，他不記得為何把車子過戶給小孩，旅館受疫情影響而生意慘澹，他名下也無財產，兩手一攤說沒錢幫公司還債。

新北分署認為林男企圖打迷糊仗，果斷向新北地院聲請管收林男，法官裁准管收3個月，林男日前被帶往位於台北看守所內的管收處所時，神情緊張頻頻提問，執行官見林男動搖，勸他趕快繳清或辦理分期付款，林男關了1夜徹底投降，隔天上午被執行官提詢出所，央求「可不可以只關1天就好」，願意盡最大力量還錢，只求趕快回家。

執行官讓林男在新北分署打電話籌錢，林男馬上就變出230萬元現款，當成分期付款的頭期款、其餘按月分期繳納，新北分署取得擔保後釋放林男，並呼籲民眾誠實納稅，若被移送強制執行，應自動清繳或辦理分期繳納，切勿心存僥倖企圖脫產規避，以免遭拘提管收。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境
快訊／12至17歲青少年可打BA.1次世代疫苗了　時間出爐
BLACKPINK巡演出意外！Jennie「痛到尖叫」全程被
快訊／BA.5次世代疫苗接種　規劃出爐！
台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走
全球最危險公路！每年300人死於途中　「山崖下都是骷髏」
新車「星級評等」啟動！銷售王首撞畫面曝光　首批名單有8車款

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

19歲女與網友遊台南被丟包　沒錢回家遞紙條求救！警買票送上客運

他喝太醉睡大馬路邊　貨車司機路過起盜心...直接摸走1萬8現鈔

教唆砸車？彰化正妹候選人反控「長期遭跟蹤騷擾」怒告貼文者

休旅車開出加油站…直行機車撞上去　男騎士倒地昏迷

「可不可以只關1天就好」旅館老闆欠稅800萬　管收1晚就掏錢投降

台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走

快訊／下班塞爆！國1南向358.2K事故　後方回堵4公里

店員「忘了關門」　銀樓引狼入室…6分鐘噴飛4萬元金飾

首宗第三方支付助洗錢！2老牌公司勾詐團+博弈狂洗70億　30人起訴

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

19歲女與網友遊台南被丟包　沒錢回家遞紙條求救！警買票送上客運

他喝太醉睡大馬路邊　貨車司機路過起盜心...直接摸走1萬8現鈔

教唆砸車？彰化正妹候選人反控「長期遭跟蹤騷擾」怒告貼文者

休旅車開出加油站…直行機車撞上去　男騎士倒地昏迷

「可不可以只關1天就好」旅館老闆欠稅800萬　管收1晚就掏錢投降

台中桶屍今相驗！證物飄濃厚屍臭　家屬到場包緊緊掩頭避走

快訊／下班塞爆！國1南向358.2K事故　後方回堵4公里

店員「忘了關門」　銀樓引狼入室…6分鐘噴飛4萬元金飾

首宗第三方支付助洗錢！2老牌公司勾詐團+博弈狂洗70億　30人起訴

電腦前翹二郎腿4小時！他站起來「右腳沒知覺」慘了　醫一看搖頭

一堆人都做錯！4大洗臉誤區「愈洗愈爆痘」　沒先洗手超髒

團團病重「中國專家將來台協助」　農委會：會以最快速審查核准

限量聖誕彩妝來了！嬌蘭手工刺繡星星唇膏、THREE首推眼影蜜可兩用

CNBLUE姜敏赫12月見面會首站獻台灣　合照、親簽海報福利通通有

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

快訊／台中桶屍案重大進展　酒店女轉列被告限制出境、出海

群創高階主管自動降薪！　10／1起減幅最高15%

南投縣府近2億拆除重建　921危樓南崗國中變身教育科技兼具潮校

Dior香氛世家10小香閃耀星辰組合美炸、LE LABO經典5小香每一支都好聞

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

奧客帶食材煮小火鍋　還留負評：肉送太少

賣特製家鄉味賺錢遭遣返　女移工哭求這件事

國3南新竹寶山段持續封閉！現場慘況曝光

神岡桶屍案／女租客是酒店妹　冷靜問訊警方也訝異

即／夫妻入住摩鐵未退房　2人失意識急送醫

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

網美「逃出柬埔寨」返台拍AV　推特被停了！連小帳也被鎖

更多熱門

相關新聞

有錢植牙買手機沒錢繳稅　聽到「管收」秒掏錢

有錢植牙買手機沒錢繳稅　聽到「管收」秒掏錢

桃園市1家社區保全公司，因積欠營業稅、健保費139萬餘元未繳納，移送法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）執行，經追查發現該保全資金仍流向前負責人47歲張姓女子戶頭，並由張女「自由使用」購買手機、植牙等，張女原以為變更保全公司負責人就沒事，但一聽聞要將她管收，急將轉給媽媽及弟弟的22萬餘元一次刷卡繳並辦妥分期，避免遭管收。

沒錢繳7萬勞健保！他拿11.93克拉藍寶鑽戒給拍賣

沒錢繳7萬勞健保！他拿11.93克拉藍寶鑽戒給拍賣

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

欠費20萬不繳　他買新車秒被法拍

欠費20萬不繳　他買新車秒被法拍

民眾檢舉公共藝術抄襲　高雄署說話了

民眾檢舉公共藝術抄襲　高雄署說話了

關鍵字：

行政執行署新北分署強制執行管收脫產分期付款

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面