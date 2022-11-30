瀝青廠欠稅8千萬還脫產　耍賴不肯還...負責人被送看守所管收

▲瀝青廠許姓負責人被管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一家瀝青廠在2009年間向其他廠商借牌承攬各項工程，因此欠稅8103萬，瀝青廠不繳提起行政訴訟，訴訟期間，法務部行政執行署高雄分署發現許姓負責人（63歲）偷偷將瀝青廠的1000多萬款項偷偷轉走給兒子，後來訴訟輸了後，瀝青廠直接宣告倒閉，就是不肯還錢，高雄分署認為許姓負責人有錢卻不繳稅，於是向法院聲請管收3個月獲准。

▲瀝青廠許姓負責人被約談後遭管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄分署指出，這家瀝青廠原本是一名鍾姓男子所有，他向其他廠商借牌去承包公共工程，總共欠稅8103萬，被國稅局要求補繳，後來鍾姓負責人身亡，改由許姓女子繼承，許女未補繳相關稅款，於是遭移送高雄分署執行。

▲許姓負責人的瀝青廠欠稅8000多萬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄分署調查資金流向發現，許姓負責人在行政訴訟進行期間，將廠商簽給瀝青廠的工程款，面額合計約1042萬餘元的7張支票，轉讓給兒子以及自己開設的土木包工業，許姓負責人對於轉讓支票的原因始終無法交待清楚，高雄分署向高雄地方法院聲請管收，法院認為許隱匿處分財產事證明確，當庭裁准管收3個月。

據了解，許女的兒子目前人在大陸，得知母親遭管收後，將在12月初回國處理相關後續事宜。