馮世寬反對松機遷建　吳怡農：主管機關不想放棄蛋黃區的地

▲吳怡農今天舉行政策發表會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

對於國防部前部長、退輔會主委馮世寬反對松山機場遷建，指松機是作戰時空軍的備戰場等語，民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農20日表示，改變會衝擊許多人一生所信奉的想法，沒有主管機關會想要放棄市中心黃金地帶的一塊地，這也是為什麼松機遷建需要提前規劃，排除交通、國防部門的顧慮。

吳怡農今天上午舉行第四場政策發表記者會，媒體詢問馮世寬針對松機遷建、國土防衛部隊提出不同意見，今天吳怡農提出消防政見前是否有與相關單位交換意見？吳怡農說，改革、改變本來就不容易，改變會衝擊許多人一生所信奉的想法，所以改革是這麼的困難，特別是主管機關沒有人會想要放棄市中心黃金地帶、蛋黃區的一塊地，這也是為什麼松機遷建需要充分協調、討論、說服，這也是為什麼2030年桃園機場第三跑道即將完工，必須從現在開始確認政策方向才有時間規劃，一一排除交通、國防部門的顧慮。

吳怡農補充，今天提出的消防政見，是長期以來消防的學長學姊面臨的問題，大家都知道，中央負責政策規劃，地方負責政策執行及預算編列，長期以來就是因為這樣的分工，導致人力不足、車輛老舊、裝備不足的問題。他強調，消防救災能力對台灣整體社會、國家安全、社會韌性是這麼重要，不僅只是地方打火的問題，因此，中央應該扮演主導角色，透過預算編列和補助來補齊人力。

媒體追問是否有與消防署溝通過？吳怡農說，他跟消防體系相當熟悉，這幾年投入後盾計畫、壯闊台灣計畫等民間工作，在做的事救災、民防、提升社會韌性，消防一直是彼此的戰友，但自己投入選舉後，就沒有聯繫消防單位，因為身為候選人，不適合跟行政部門有這樣的協調和討論。