網路預測恐成「林智堅2.0」？　吳怡農：虛心接受批評

記者呂晏慈／台北報導

TPOC台灣議題研究中心近日公布最新網路輿情調查，指民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農恐成「林智堅2.0」，參選之後好感度驟降。對此，吳怡農20日表示，各界的觀察、批評、指教他都虛心接受，他非常認真看待選民的意見，將在本周日舉辦首場「頭家來發問」活動，面對面回答提問。

▲吳怡農今天舉行第四場政策發表會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天上午出席第四場政策發表會，媒體會中關注，TPOC發布最新調查，指吳怡農可能成為「林智堅2.0」一事，對此，吳怡農說，各界的觀察、批評、指教他都虛心接受，最重要的是選民對團隊的肯定，接下來除了今天的政見發表會，他也非常認真看待面對面跟選民交代、回答選民的問題，這禮拜天會舉辦第一場選民頭家發問活動，將當面面對選民，歡迎所有選民來討論，強調禁得起選民檢驗，是他在1月8日投票日前最大的功課。

至於媒體詢問黨內是否有做立委補選民調，吳怡農說，黨中央持續都有在參考各界的民調，雖然沒有公開的打算，但相信媒體所做的民調都看得非常清楚，數據都是參考依據，重要的是呼籲支持乾淨、正向選舉的市民，1月8日ˊ出門投票，給予自己鼓勵和加持。