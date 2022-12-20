「林智堅2.0」？吳怡農好感度雪崩式下滑　王鴻薇：都是小英男孩

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選火熱開打，國民黨參選人王鴻薇今（20）日解隔出關，在中央黨部接受媒體聯訪。針對TPOC台灣議題研究中心指出民進黨參選人吳怡農好感度大幅下滑，形容「林智堅化」，王鴻薇對此表示，曾經說過吳怡農是「小英男孩」，至於他是否會成為「林智堅2.0」，應該留給所有市民跟選民來做判斷。

▲王鴻薇政見發表記者會。（圖／記者許靖騏攝影）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析吳怡農自今年11月30日被提名至今的網路聲量表現，其好感度驟降至0.32，爾後就一直維持在0.26上下的低檔；而對手王鴻薇則分別創下0.65、0.85、0.69的好感度高峰，吳怡農因此被質疑「林智堅化」。

對於前述情形，王鴻薇答覆媒體提問表示，曾經說過吳怡農是「小英男孩」，因為他確實是蔡英文欽點與刻意栽培，他也從未否認此事。至於吳怡農是否會成為「林智堅2.0」，她則認為應該留給所有市民跟選民來做判斷。

對於目前身體狀況以及出關第一件事情就是發布政見，王鴻薇說，其實這段時間她的症狀很輕微，到目前為止身體狀況都很不錯，一直在等出關的今天。至於選在今天發表政見，她表示之前已經回應過吳怡農，早就提出很多政見，包括核2、3廠延役，以及要下架蘇貞昌、陳明通，以及要監督NCC跟竹科管理局，以及監督政府文宣廣宣預算綁樁的情形，且這些政見早就在12月2日登記參選時，就已經登記在選舉公報上。