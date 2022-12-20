「不知道怎麼救？」　吳怡農砲轟郭正亮造謠：發言偏離事實太遠

▲吳怡農今天上午舉行第四場政策發表會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對前立委郭正亮近日評論台北市立委補選，鐵口直斷民進黨參選人吳怡農選情「不知道怎麼救」等語，吳怡農20日上午接受媒體聯訪時不滿反嗆，郭對於選舉有很多評論，說好聽點是完全不了解狀況，說難聽一點是造謠，他知道媒體朋友、經常上節目的貴賓們有新聞需要，但還是希望每一個人的發言可以基於事實。

吳怡農今天上午舉行第四場政策發表會，媒體會後關注，郭正亮近日稱，國民黨參選人王鴻薇想要勝選關鍵是，行政院長要在立委補選前換人，吳怡農是否希望內閣盡快改組？吳怡農回應，郭正亮對選舉有許多評論和發言，說好聽一點是完全不了解狀況，從來沒有來求證，說難聽一點是造謠，這段時間郭曾經在政論節目上說，吳怡農的團隊有許多人離開，這對團隊來說是非常大的新聞，聽到之後都彼此互問，到底是誰離開了？

吳怡農說，郭正亮也曾經說過，吳怡農的團隊跟中央沒有任何的溝通管道，可是今天民進黨發言人黃彩玲就站在大家面前，上次記者會發言人謝佩芬站在大家面前，街頭巷尾每一場演講場都是議員們幫忙籌備，台北市地方黨部準備燈光、音響，所有政策主張也都跟中央有密切協調、溝通，畢竟自己是民進黨所徵召、提名的候選人。

吳怡農直言，郭正亮過去的發言偏離事實太遠，他知道媒體朋友、經常上節目的貴賓們有新聞需要，但還是希望每一個人的發言可以基於事實。