無端遭周玉蔻嗆「吃軟飯」　王鴻薇曝陶允正心境：老公都在我身邊

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委參選人王鴻薇先前與資深媒體人周玉蔻因蔣孝嚴陳年緋聞一事在北檢大吵，成為本次九合一大選令人印象深刻的一幕，周玉蔻更譏笑王鴻薇的先生陶允正「吃軟飯」，陶允正昨首次在鏡頭前坦言，聽到當下真的是「憤恨難平」。對此，王鴻薇今（20）日受訪表示，當時老公心情很不舒服，但現在已經平復，「我們都是向前看。」

▲王鴻薇政見發表記者會。（圖／記者許靖騏攝影）

周玉蔻日前在北檢前大鬧，與挺身捍衛前中國小姐張淑娟的王鴻薇對罵。當時周玉蔻嘲諷王鴻薇的丈夫「吃了10幾年的軟飯」，王鴻薇反擊「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？嫉妒嗎？」互相叫囂長達約10分鐘，讓民眾印象深刻。

陶允正昨天在網路節目上首度公開表示，當時周玉蔻是氣急敗壞也好，或是故意來刺激他也好，反正她講了就講了，「我有沒有吃軟飯我自己知道，我也不需要說跟大家證明說，我不吃軟飯或怎麼樣。」陶進一步吐露當下心情是真的很傻眼，非常憤恨難平。對此，王鴻薇今早在記者會後回應，這件事已經過去了，「當時我先生心情有受影響，他目前已自我平復，我們都是向前看、向前走」。

王鴻薇今日上午至國民黨中央黨部召開政見記者會，陶允正也愛相隨，被問到老公狀況，王鴻薇笑說，「他（陶）一直都在我身邊啦！」