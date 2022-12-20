顧立雄、陳建仁接閣揆？　王鴻薇：換來換去蔡英文都是「背後靈」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第三選區補選參選人王鴻薇今（20）日首度解隔出關，在中央黨部召開政見記者會並接受媒體聯訪。問到閣揆更替的問題，外傳國安會秘書長顧立雄可能接掌，王鴻薇酸，換來換去都是總統蔡英文能夠掌握的人，顧立雄也是不折不扣的英系，顯然蔡英文沒有要放權的意思，不管是前副總統陳建仁、顧立雄，「蔡英文都是背後靈。」

▲傳出內閣改組顧立雄接班蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

王鴻薇今為日前確診後出關第一天，表示自己症狀輕微，身體狀況不錯，並指出自己早就提出很多政見，包含核二、三廠延役，監督行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通、國家通訊傳播委員會（NCC）、竹科管裡局，以及政府、國營事業廣宣預算綁樁情形嚴重。這些政見都在12月2日去登記時，就已經在選舉公報上。對於加入立法院後比較希望加入哪個委員會運作？王鴻薇說，這倒沒有，現在就是全力拚勝選，充分配合黨團運作。

針對嘉義市長選舉民進黨敗選，可能換閣揆，傳出由顧立雄接閣揆，王鴻薇認為，民進黨敗選後有沒有改革跟反省，蘇貞昌還坐在閣揆大位上，顯見就是完全沒反省，反正換來換去，都是蔡英文要能夠掌握的人，顧立雄也是不折不扣的英系，蔡英文沒有要放權的意思，「不管是陳建仁、顧立雄，蔡英文都是背後靈。」